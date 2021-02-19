Йоханнёс Бё — о серебре чемпионата мира в супермиксте: я не заслуживаю медали

Норвежский биатлонист Йоханнёс Бё признался, что не заслужил медали в супермиксте на чемпионате мира в Поклюке. Он в дуэте с Тириль Экхофф стал обладателем серебра.
«Я не заслуживаю медали. Дело не в винтовке. Я всё равно ею доволен. Это лучшее, что у меня есть. Мне просто нужно взять себя в руки и поставить голову на место, тогда всё будет хорошо. Пожалуй, этой ночью я не буду хорошо спать. Мне нужно оценить своё выступление, посмотреть повтор гонки и понять, совпадает ли картинка произошедшего с тем, что я чувствовал.
Если дело не в психологии, то я что-то делаю не так. Считаю, у меня слегка стеснённая поза на «лёжке», что немного сковывает», — приводит слова Бё VG.
Победителям гонки стали представители Франции Антонен Гигонна и Жулия Симон.
- 19 февраля 2021
-
11:27
-
11:10
-
11:00
-
10:37
-
10:07
-
09:18
-
08:52
-
08:43
-
00:52
-
00:03
- 18 февраля 2021
-
23:44
-
23:29
-
22:34
-
21:37
-
21:00
-
20:51
-
20:36
-
20:24
-
19:52
-
19:40
-
19:29
-
19:13
-
18:42
-
18:33
-
18:33
-
18:26
-
18:09
-
17:56
-
16:53
-
16:49
-
16:48
-
16:34
-
16:23
-
13:39
-
13:00