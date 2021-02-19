Йоханнёс Бё — о серебре чемпионата мира в супермиксте: я не заслуживаю медали

Норвежский биатлонист Йоханнёс Бё признался, что не заслужил медали в супермиксте на чемпионате мира в Поклюке. Он в дуэте с Тириль Экхофф стал обладателем серебра.

«Я не заслуживаю медали. Дело не в винтовке. Я всё равно ею доволен. Это лучшее, что у меня есть. Мне просто нужно взять себя в руки и поставить голову на место, тогда всё будет хорошо. Пожалуй, этой ночью я не буду хорошо спать. Мне нужно оценить своё выступление, посмотреть повтор гонки и понять, совпадает ли картинка произошедшего с тем, что я чувствовал.

Если дело не в психологии, то я что-то делаю не так. Считаю, у меня слегка стеснённая поза на «лёжке», что немного сковывает», — приводит слова Бё VG.

Победителям гонки стали представители Франции Антонен Гигонна и Жулия Симон.