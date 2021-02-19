«Просто одуреваю от наших тренеров». Васильев — о составе России на мужскую эстафету на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил решение тренерского штаба сборной России по биатлону, назвавшего состав на мужскую эстафету на чемпионате мира в Поклюке (Словения). За мужскую команду выступят Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Халили зря поставили, тем более на первый этап. Это просто ошибка. По индивидуальной тренеры никогда не принимали решение по составу. Индивидуальная гонка — совсем другая дистанция, тягучая и не динамичная, там нет очной борьбы.

Вот такие тренеры у нас. Они общественного мнения боятся и вообще всего. Сами не могут принять решение, плохо знают биатлон. Как Каминский может принимать что-то, если он не знает философию биатлона? Раз он старший тренер, то он и должен за него отвечать.

Как-то всё непрофессионально, я от них одуреваю просто. Если всё время ориентироваться на общественное мнение и бояться, трястись как заячий хвост, то и ничего не добьёшься!» — цитирует Васильева Sport24.