Гигонна: Латыпов явно устал, а у Жаклена ещё были силы. Но в итоге у нас шоколадная медаль

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года французский биатлонист Антонен Гигонна прокомментировал участие в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Помимо Гигонна в составе сборной Франции в гонке принимали участие Кентен Фийон Майе, Симон Детьё и Эмильен Жаклен. На четвёртом этапе бежал Жаклен, он преследовал россиянина Эдуарда Латыпова, но догнать его не смог. В итоге сборная России завоевала первую бронзу на чемпионате мира, сборная Франции финишировала четвёртой.



«Увидев, как Эмильен выходит с огневого рубежа, не мог в это поверить. А потом заметил Венсана Витто. Он был даже более оптимистичен, чем я. Ведь на экране было прекрасно видно, что Латыпов начал проявлять признаки усталости. А Эмильен хоть и был немного позади, но при этом чувствовалось, что у него ещё оставались силы. Во мне родилась надежда. Но в итоге у нас шоколадная медаль», — приводит слова Гигонна Biathlonlive.

Первая медаль сборной России на ЧМ в Поклюке. Видеообзор мужской эстафеты