Стало известно, где сборная Франции проведёт первый тренировочный сбор

Мужская и женская сборные Франции по биатлону совместно проведут первый тренировочный сбор в Савойе (юго-восток Франции, подножие Альп) с 24 по 29 мая. Об этом сообщает Nordic Magazine.

В сборе примут участие следующие биатлонисты — Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Шевалье и Жулия Симон.

Отметим, что главным тренером сборной Франции по биатлону является Стефан Бутье.

В прошедшем сезоне 2020/2021 мужская сборная Франции заняла второе место в минувшем розыгрыше Кубка наций, уступив лишь норвежцам. Женская команда стала четвёртой, выше француженок в турнирной таблице стали немки, шведки и норвежки.