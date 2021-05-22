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Стало известно, где сборная Франции проведёт первый тренировочный сбор

Стало известно, где сборная Франции проведёт первый тренировочный сбор
Яна Метлёва
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Мужская и женская сборные Франции по биатлону совместно проведут первый тренировочный сбор в Савойе (юго-восток Франции, подножие Альп) с 24 по 29 мая. Об этом сообщает Nordic Magazine.

В сборе примут участие следующие биатлонисты — Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Шевалье и Жулия Симон.

Отметим, что главным тренером сборной Франции по биатлону является Стефан Бутье.

В прошедшем сезоне 2020/2021 мужская сборная Франции заняла второе место в минувшем розыгрыше Кубка наций, уступив лишь норвежцам. Женская команда стала четвёртой, выше француженок в турнирной таблице стали немки, шведки и норвежки.

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