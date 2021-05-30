Латыпов – о «буйволе из Камышлы»: кто-то в интернете сказал, а Губерниев разрекламировал
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, откуда взялось его прозвище – «буйвол из Камышлы».
«Скорее всего, кто-то в интернете сказал, видимо людям понравилось, зацепилось. Потом уже, думаю, в эфире подхватил Дмитрий Губерниев и разрекламировал это прозвище.
Есть ли у меня что-то общее с буйволом? Не знаю, со стороны, наверное, виднее. Может и есть, я ведь достаточно крупный спортсмен», — сказал Латыпов, отвечая на вопросы болельщиков на странице sportbst в «Инстаграме».
Латыпов — бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года в смешанной эстафете, чемпион Универсиады 2019 года. Он вошёл в окончательный состав сборной России на олимпийский сезон.
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