Латыпов – о «буйволе из Камышлы»: кто-то в интернете сказал, а Губерниев разрекламировал

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, откуда взялось его прозвище – «буйвол из Камышлы».

«Скорее всего, кто-то в интернете сказал, видимо людям понравилось, зацепилось. Потом уже, думаю, в эфире подхватил Дмитрий Губерниев и разрекламировал это прозвище.

Есть ли у меня что-то общее с буйволом? Не знаю, со стороны, наверное, виднее. Может и есть, я ведь достаточно крупный спортсмен», — сказал Латыпов, отвечая на вопросы болельщиков на странице sportbst в «Инстаграме».

Латыпов — бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года в смешанной эстафете, чемпион Универсиады 2019 года. Он вошёл в окончательный состав сборной России на олимпийский сезон.