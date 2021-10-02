Карим Халили назвал четверых биатлонистов, с которыми хотел бы поспуртовать в личной гонке
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Российский биатлонист Карим Халили назвал имена биатлонистов, с которыми хотел бы посоревноваться в спурте на гонках Кубка мира.
«Наверное, самые сильные спринтеры в биатлоне сейчас — это Эмильен Жаклен, Ветле Шостад Кристиансен и, возможно, Йоханнес Дале. Да, может, он не настолько силён в финишном створе, сколько в затяжном финише. Ещё, наверное, Себастиан Самуэльссон», — рассказал Халили в видеоролике канала «Союз биатлонистов России».
Напомним, Карим Халили, а также Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев вошли в предварительный состав национальной команды на первый этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону стартует в Эстерсунде (Швеция) 26 ноября.
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