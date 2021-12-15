Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, сколько денег ему нужно в месяц
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о сумме своего личного прожиточного минимума в месяц.
«Мне кажется очень нескромным отвечать на этот вопрос. Раньше мне казалось, и я даже это говорил: будет у меня тысяча долларов – я буду чувствовать себя нормально. Я скромный человек. Хотя сейчас мне бы вряд ли хватило тысячи – всё сильно подорожало. Хотя если сильно ужаться…
Какие у нас пенсии? Думаете, моя мама живет на пенсию? Страна живёт тяжело, людям ни на что не хватает. Мой ответ очень простой: я не люблю обсуждать деньги», — приводит слова Губерниева Sports.ru.
Также Губерниев рассказал, какие у него имеются претензии к главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе.
Новость по темеДмитрий Губерниев ответил на вопрос о претензиях к Елене Вяльбе
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