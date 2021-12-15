Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, сколько денег ему нужно в месяц

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о сумме своего личного прожиточного минимума в месяц.

«Мне кажется очень нескромным отвечать на этот вопрос. Раньше мне казалось, и я даже это говорил: будет у меня тысяча долларов – я буду чувствовать себя нормально. Я скромный человек. Хотя сейчас мне бы вряд ли хватило тысячи – всё сильно подорожало. Хотя если сильно ужаться…

Какие у нас пенсии? Думаете, моя мама живет на пенсию? Страна живёт тяжело, людям ни на что не хватает. Мой ответ очень простой: я не люблю обсуждать деньги», — приводит слова Губерниева Sports.ru.

Также Губерниев рассказал, какие у него имеются претензии к главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе.

