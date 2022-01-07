Тренер сборной России рассказал о состоянии Латыпова, который заразился коронавирусом
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Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о состоянии биатлониста национальной команды Эдуарда Латыпова. Перед этапом Кубка мира в Оберхофе (Германия) российский биатлонист сдал положительный тест на наличие в организме коронавирусной инфекции.
«У Эдуарда только лёгкий насморк. На сборе в Болгарии была лёгкая простуда. Там он проживал также в отдельном номере с супругой», — приводит слова Юрия Каминского издание Metaratings.
Этап Кубка мира в Оберхофе пройдёт с 7 по 9 января.
Сегодня, 7 января, стало известно, что коронавирусом заразился ещё один член сборной России по биатлону. Также сообщалось об одном случае заражения в сборной Швейцарии.
Новость по темеСтало известно, кто из членов сборной России по биатлону заразился ковидом в Оберхофе
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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