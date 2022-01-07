Каминский рассказал, как Латыпов будет тренироваться на карантине

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал о состоянии биатлониста Эдуарда Латыпова. Ранее стало известно, что он заразился коронавирусом.



«Опасения подтвердились, но с точки зрения здоровья никаких проблем нет. Никаких симптомов у него нет. Надеемся, что это быстро всё пройдёт. Общался с Эдуардом с утра, с ним всё нормально.



Мы разрабатываем ему программу, чтобы он мог тренироваться, какую-то работу делать. Два часа у него есть для прогулки, будем использовать как тренировочное время. Нужно понять, насколько ковид принесёт ему вреда, чтобы не получилось как в прошлом году с Бабиковым. Мы вывели его на тренировки сразу же после того, как выпустили, и до конца сезона он у нас не мог подняться.



Карантин Латыпова заканчивается 19 января, сейчас СБР предпринимает все усилия, чтобы как только будут отрицательные тесты, его можно было куда-то вывезти тренироваться более качественно. Мы находимся в Германии, регламентированной стране, сложно тут что-то сделать, но мы пытаемся. Сегодня второй тест у массажиста Романа Никитина, но с его тестом тоже хотелось бы разобраться. Мы, наверное, сейчас ему сделаем одноразовые тесты свои и посмотрим. У него в Швеции тоже было. У него пневмо-вирус какой-то сидитт, от холода он начинает активизироваться. В Швеции разделяли вирусы, а тут нет разделения. Возможно, они (Латыпов и Никитин) поймали пневмо-вирус. Сейчас мы каждый день сдаём тесты, из ритма сильно не выбивает, всё быстро», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

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