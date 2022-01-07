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Каминский оценил результаты россиян в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Каминский оценил результаты россиян в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о результатах россиян в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Победителем гонки стал Александр Логинов, Антон Бабиков занял 6-е место, а Даниил Серохвостов — 8-е.

«Даня (Серохвостов) молодец, справился со стойкой. Показала стойкость. И последний круг у него один из лучших. Молодец, собрался после неудачной стрельбы на лёжке. Хотя у него очень хорошая пристрелка была сегодня, буквально в пятачок пристреливался. Видимо, не справился с порывом. Не хватило опыта, наверное.

Саша Логинов в порядке, порадовал. Но немножко опять ошибся на стойке. На стойке нужен ноль. Тогда он уверенно может бороться с кем угодно.

Латыпов чувствует себя хорошо. Хотелось бы более детально оценить его состояние, но у нас нет возможности, чтоб обследовать и дать какие-то оценки его функциональному и физическому состоянию. Наверное, лучше сейчас переждать, и пока он будет по чуть-чуть тренироваться, чтоб не было как в прошлом году, когда Бабиков быстро вышел и сильно опустился», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

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