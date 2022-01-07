Каминский оценил результаты россиян в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о результатах россиян в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Победителем гонки стал Александр Логинов, Антон Бабиков занял 6-е место, а Даниил Серохвостов — 8-е.
«Даня (Серохвостов) молодец, справился со стойкой. Показала стойкость. И последний круг у него один из лучших. Молодец, собрался после неудачной стрельбы на лёжке. Хотя у него очень хорошая пристрелка была сегодня, буквально в пятачок пристреливался. Видимо, не справился с порывом. Не хватило опыта, наверное.
Саша Логинов в порядке, порадовал. Но немножко опять ошибся на стойке. На стойке нужен ноль. Тогда он уверенно может бороться с кем угодно.
Латыпов чувствует себя хорошо. Хотелось бы более детально оценить его состояние, но у нас нет возможности, чтоб обследовать и дать какие-то оценки его функциональному и физическому состоянию. Наверное, лучше сейчас переждать, и пока он будет по чуть-чуть тренироваться, чтоб не было как в прошлом году, когда Бабиков быстро вышел и сильно опустился», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
- 7 января 2022
-
16:15
-
16:07
-
15:57
-
15:54
-
15:48
-
15:46
-
15:38
-
15:35
-
15:32
-
15:31
-
15:30
-
15:23
-
15:23
-
15:22
-
15:17
-
15:15
-
15:15
-
15:11
-
15:11
-
15:08
-
15:05
-
15:03
-
15:03
-
14:58
-
14:56
-
14:55
-
14:55
-
14:50
-
14:47
-
14:47
-
14:43
-
14:42
-
14:13
-
13:43
-
13:41