Группа Каминского не станет пропускать предолимпийский этап Кубка мира в Антхольце

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что его группа не станет пропускать последний перед Олимпиадой-2022, седьмой этап Кубка мира в Антхольце (Италия), как это было запланировано ранее.

«После Рупольдинга мы поедем в Антхольц. Вариантов немного. Минимум передвижений, чтобы постараться сберечь ребят, потому что в случае чего мы можем оказаться без эстафеты на Олимпиаде. Поэтому приняли такое решение, чтобы туда-сюда не летать», — приводит слова Каминского сайт «Матч ТВ».

Напомним, в состав группы Каминского входят следующие биатлонисты, выступающие на КМ: Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков. В программу этапа в Италии вошли индивидуальные гонки, масс-старты и классические эстафеты.