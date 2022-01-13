Каминский: нам нужны шесть квот, и есть решимость их вырвать

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал об ожиданиях от этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Специалист признал, что перед командой стоят серьёзные задачи на очередном этапе.
«Заканчивали этап в Оберхофе мы не на самой позитивной ноте. Но две гонки были отличные. Нам нужны шесть квот, и есть решимость их вырвать. Реальный расклад для нас — добавить 27 очков от 377 (пока наш худший спринт), получить 404 очка на троих, и в эстафете быть не ниже второго места. При условии, если немцы и шведы не наберут намного больше, чем у них есть.
Отсутствие сильнейших норвежцев не должно сильно сказаться на общей ситуации с олимпийскими квотами, поскольку все в одинаковых условиях», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
- 13 января 2022
-
17:19
-
17:14
-
16:35
-
16:26
-
16:26
-
16:25
-
16:06
-
14:50
-
14:47
-
14:10
-
13:49
-
13:43
-
13:30
-
13:20
-
12:59
-
12:39
-
12:28
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
09:09
-
07:48
-
07:35
-
00:16
- 12 января 2022
-
22:56
-
22:46
-
22:01
-
20:29
-
20:19
-
19:55
-
19:50
-
19:41
-
19:36
-
19:26
-
19:21