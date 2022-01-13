Каминский: нам нужны шесть квот, и есть решимость их вырвать

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал об ожиданиях от этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Специалист признал, что перед командой стоят серьёзные задачи на очередном этапе.



«Заканчивали этап в Оберхофе мы не на самой позитивной ноте. Но две гонки были отличные. Нам нужны шесть квот, и есть решимость их вырвать. Реальный расклад для нас — добавить 27 очков от 377 (пока наш худший спринт), получить 404 очка на троих, и в эстафете быть не ниже второго места. При условии, если немцы и шведы не наберут намного больше, чем у них есть.



Отсутствие сильнейших норвежцев не должно сильно сказаться на общей ситуации с олимпийскими квотами, поскольку все в одинаковых условиях», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

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