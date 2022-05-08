Чепиков объяснил, почему рад назначению Истомина тренером женской сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, а ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков высказался о решении Союза биатлонистов России (СБР) назначить Артёма Истомина тренером женской сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.

«Я искренне рад, что Истомин стал именно руководящим тренером. Это человек творческий, ищущий, с научным подходом, ответственный, поэтому мне приятно, что он тренер, а не помощник. С Норицыным я особо не общался, если Истомин предложил вернуть его в команду, то, надеюсь, это будет продуктивно», — приводит слова Чепикова ТАСС.

Истомин будет тренировать одну группу сборной России, другую возглавит Михаил Шашилов, в прошлом сезоне занимавший пост старшего тренера. Полные составы тренерских штабов и групп пока не раскрыты.