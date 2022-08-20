Куклину спросили, были ли у неё проблемы с лишним весом. Лариса показала фото из 2009 года

Российская биатлонистка Лариса Куклина ответила, сталкивалась ли она с проблемами с лишним весом.

Куклина проводила в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Были ли проблемы с лишним весом?» — спросил один из подписчиков. «Только в пубертатный период», — ответила Лариса, прикрепив фото 2009 года.

Фото: из личного архива Ларисы Куклиной

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов. Вследствие этого 31-летняя Куклина также не отобралась на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря. На данный момент неизвестно, допустят ли до соревнований россиян.