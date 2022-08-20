Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Куклину спросили, были ли у неё проблемы с лишним весом. Лариса показала фото из 2009 года

Куклину спросили, были ли у неё проблемы с лишним весом. Лариса показала фото из 2009 года
Комментарии

Российская биатлонистка Лариса Куклина ответила, сталкивалась ли она с проблемами с лишним весом.

Куклина проводила в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Были ли проблемы с лишним весом?» — спросил один из подписчиков. «Только в пубертатный период», — ответила Лариса, прикрепив фото 2009 года.

Фото: из личного архива Ларисы Куклиной

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов. Вследствие этого 31-летняя Куклина также не отобралась на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря. На данный момент неизвестно, допустят ли до соревнований россиян.

Российским биатлонистам предлагают продать родину. Но даже так на Кубок мира не пустят! Российским биатлонистам предлагают продать родину. Но даже так на Кубок мира не пустят!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022