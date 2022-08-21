Чемпион мира Бенедикт Долль впервые стал отцом

Чемпион мира 2017 года в спринте немецкий биатлонист Бенедикт Долль сообщил, что впервые стал отцом.
Долль опубликовал совместное фото с младенцем в социальных сетях. «Позвольте представить: малыш Долль», — подписал снимок Бенедикт, добавив эмодзи «смайлик с глазами-сердечками».
Фото: из личного архива Бенедикта Долля
32-летний Долль – один из лидеров сборной Германии по биатлону. Он является двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане (в гонке преследования и мужской эстафете). Также в его активе несколько серебряных и одна бронзовая медаль с чемпионатов мира.
По итогам сезона-2021/2022 Долль занял восьмое место в Общем зачёте Кубка мира, набрав 557 баллов (лучший показатель в сборной Германии). Обладателем «Большого хрустального глобуса» стал француз Кентен Фийон Майе (1014 баллов).
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