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Чемпион мира Бенедикт Долль впервые стал отцом

Чемпион мира Бенедикт Долль впервые стал отцом
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Чемпион мира 2017 года в спринте немецкий биатлонист Бенедикт Долль сообщил, что впервые стал отцом.

Долль опубликовал совместное фото с младенцем в социальных сетях. «Позвольте представить: малыш Долль», — подписал снимок Бенедикт, добавив эмодзи «смайлик с глазами-сердечками».

Фото: из личного архива Бенедикта Долля

32-летний Долль – один из лидеров сборной Германии по биатлону. Он является двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане (в гонке преследования и мужской эстафете). Также в его активе несколько серебряных и одна бронзовая медаль с чемпионатов мира.

По итогам сезона-2021/2022 Долль занял восьмое место в Общем зачёте Кубка мира, набрав 557 баллов (лучший показатель в сборной Германии). Обладателем «Большого хрустального глобуса» стал француз Кентен Фийон Майе (1014 баллов).

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