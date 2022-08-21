23-летняя Эльвира Эберг рассказала об изменениях в личной жизни

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете 23-летняя шведская биатлонистка Эльвира Эберг рассказала об изменениях в личной жизни.

«Я переезжаю в собственную более просторную квартиру, но я больше не одинока. Это случилось совсем недавно. Я счастлива, и у меня всё очень хорошо», — приводит слова младшей Эберг Aftonbladet.

Личность партнёра Эльвира раскрывать не захотела.

Напомним, сезон-2021/2022 стал для Эльвиры прорывным. По его итогам она заняла второе место в общем зачёте Кубка мира, набрав 823 балла (в её активе четыре личные победы в гонках). Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Марте Рёйселанд (957 очков). Помимо золота в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), младшая Эберг завоевала два серебра – в спринте и гонке преследования.