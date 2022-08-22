«Проблема в том, что у меня слишком много хобби». Мартен Фуркад показал новое увлечение

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал в социальных сетях новое фото. Фуркад позирует прямо в воде. Предположительно, он занимался дайвингом.
«Проблема в том, что у меня слишком много хобби…» — подписал фото Фуркад.
Фото: из личного архива Мартена Фуркада
Фуркад-младший — самый титулованный биатлонист в истории Франции. Также он занимает первое место в истории мирового биатлона по сумме заработанных призовых. Мартен объявил о завершении карьеры в марте 2020 года.
В ближайшее время, со 2 по 4 сентября, в Анси пройдёт традиционный лыжероллерный фестиваль Фуркада Nordic Festival. Своё участие в нём уже подтвердили такие звёзды биатлона и лыжных гонок, как итальянка Доротея Вирер, норвежки Марте Рёйселанд и Ингрид Ландмарк Тандреволд, французы Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен и Анаис Шевалье-Буше, чешка Маркета Давидова, шведка Майя Дальквист и итальянец Федерико Пеллегрино.
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