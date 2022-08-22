Тарьей Бё показал, как провёл выходные в Швеции

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в социальных сетях новое фото. Тарьей показал, как провёл свободное от тренировок время.
«Вид с передней и задней камеры на мои выходные в Швеции», — подписал фото старший Бё.
Фото: из личного архива Тарьея Бё
Фото: из личного архива Тарьея Бё
В сезоне-2021/2022 Бё-старший занял шестое место в общем зачёте Кубка мира. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.
Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря.
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