Тарьей Бё показал, как провёл выходные в Швеции

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в социальных сетях новое фото. Тарьей показал, как провёл свободное от тренировок время.

«Вид с передней и задней камеры на мои выходные в Швеции», — подписал фото старший Бё.

Фото: из личного архива Тарьея Бё

Фото: из личного архива Тарьея Бё

В сезоне-2021/2022 Бё-старший занял шестое место в общем зачёте Кубка мира. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря.