Алимбекова — о Смольском: у Антона было трудное детство. Многое сделало его взрослее

Олимпийская чемпионка в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала об особенностях характера своего жениха, серебряного призёра Олимпиады-2022 Антона Смольского.
«Я уже давно решила, что судьба свела нас с Антоном тогда, когда нужно было. Важно знать, что Антон, который даёт интервью, который на камерах, он всегда будет таким. Его сложно будет узнать по-другому, не общаясь с ним в жизни близко. В жизни случаются такие моменты, когда он проявляет свои эмоции. Когда даже я могу не ожидать, что у него могут проявляться эти эмоции.
Мы делились моментами из детства, у нас было классное детство. Мы не жалеем, что росли в деревне. Наоборот, это наше превосходство над остальными.
С родителями нам повезло. Они общаются и без нас, созваниваются, встречаются. Это здорово. И у нас много историй из детства, которые похожи. Это один из тех моментов, которые восхищают в нём. У него было интересное, но трудное детство. Многие моменты сделали его взрослее. Мне нравится в Антоне то, что у него правильные ценности», — приводит слова Алимбековой «Прессбол» со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 1».
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