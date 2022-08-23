Алимбекова рассказала, как они со Смольским проводят свободное от тренировок время

Олимпийская чемпионка в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, как они с женихом, серебряным призёром Олимпиады-2022 Антоном Смольским проводят свободное время.
«Нет такого, что мы каждую минуту думаем о спорте. У нас есть развлечения. Мы активно проводим время, можем просто ничем не заниматься, читать книги какие-то, смотреть что-то интересное, весёлое. Это не всегда о спорте. Некоторыми моментами, как мы проводим время, мы ещё не делились. В тот момент, когда хорошо, это не хочется показывать», – приводит слова Алимбековой «Прессбол» со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 1».
Об отношениях Алимбековой и Смольского стало известно на старте прошлого сезона. А в начале июля 2022 года пара объявила о помолвке.
Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.
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