«Ты всё делаешь правильно». Динара Алимбекова обратилась к Антону Смольскому

Олимпийская чемпионка в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова обратилась к своему жениху, серебряному призёру Олимпиады-2022 Антону Смольскому.

«Что могу сказать Антону? Ты всё делаешь правильно. У тебя хорошее окружение, хорошие родители, друзья, наши общие знакомые. Хочу пожелать тебе, чтобы ты и дальше двигался вперёд. Очень счастлива, что судьба, жизнь свела нас. Будь счастлив, а я буду рядом», — приводит слова Алимбековой «Прессбол» со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 1».

Об отношениях Алимбековой и Смольского стало известно на старте прошлого сезона. А в начале июля 2022 года пара объявила о помолвке.

Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.