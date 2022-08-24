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«Это будет чудный ребёнок». Анна Сола прокомментировала уход в декретный отпуск

«Это будет чудный ребёнок». Анна Сола прокомментировала уход в декретный отпуск
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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала решение взять паузу в карьере, чтобы родить ребёнка.

«Мы вместе решили, что посвятим постолимпийский сезон рождению нашего ребёнка. Это самое лучшее время, когда не надо форсировать подготовку к сезону. Рожай, Аня, а потом, через полгодика, добро пожаловать на тренировочный сбор – твоя Олимпиада никуда от тебя не денется.

Но всё равно тренируюсь дважды в день, и Юрий Юрьевич Альберс часто тормозит меня: «Аня, успокойся, роди, у тебя будет время вернуться!» Он мой любимый тренер и, чего греха таить, в спорте заменил мне отца. Он строгий, но справедливый и честный. Я люблю таких людей и за них тоже умираю на трассе.

Я не изменюсь, обещаю. Но вначале мы со Стасом дождёмся нашего первенца. Мы уверены в том, что это будет чудный ребёнок. И уж точно главный приз в моей жизни. Потому что ни одна олимпийская медаль не стоит большего. Рожайте детей — они определённо делают наш мир лучше…» — приводит слова Солы Bet.News.

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