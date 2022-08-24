«Это будет чудный ребёнок». Анна Сола прокомментировала уход в декретный отпуск

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала решение взять паузу в карьере, чтобы родить ребёнка.
«Мы вместе решили, что посвятим постолимпийский сезон рождению нашего ребёнка. Это самое лучшее время, когда не надо форсировать подготовку к сезону. Рожай, Аня, а потом, через полгодика, добро пожаловать на тренировочный сбор – твоя Олимпиада никуда от тебя не денется.
Но всё равно тренируюсь дважды в день, и Юрий Юрьевич Альберс часто тормозит меня: «Аня, успокойся, роди, у тебя будет время вернуться!» Он мой любимый тренер и, чего греха таить, в спорте заменил мне отца. Он строгий, но справедливый и честный. Я люблю таких людей и за них тоже умираю на трассе.
Я не изменюсь, обещаю. Но вначале мы со Стасом дождёмся нашего первенца. Мы уверены в том, что это будет чудный ребёнок. И уж точно главный приз в моей жизни. Потому что ни одна олимпийская медаль не стоит большего. Рожайте детей — они определённо делают наш мир лучше…» — приводит слова Солы Bet.News.
- 24 августа 2022
-
19:40
-
19:20
-
15:28
-
15:13
-
14:40
-
13:40
-
13:06
-
13:00
-
11:12
-
10:25
-
10:00
-
00:27
- 23 августа 2022
-
23:34
-
22:45
-
22:37
-
12:19
-
09:12
- 22 августа 2022
-
22:43
-
19:57
-
18:17
-
12:12
- 21 августа 2022
-
16:37
-
11:04
- 20 августа 2022
-
16:57
-
12:58
-
09:51
-
09:44
- 19 августа 2022
-
23:29
-
21:21
-
16:35
-
16:30
-
16:17
-
16:01
-
14:04
-
13:52