Анна Сола объяснила, почему биатлон может поспорить за популярность с футболом

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола высказалась о причинах популярности биатлона.

«Всем родителям и их детям рекомендую биатлон. Да, это непростой спорт и соревноваться нам зачастую приходится не в самых комфортных погодных условиях, но какой ещё вид может сравниться с нашим по своей зрелищности и непредсказуемости?

Слышала, что в телевизионных рейтингах он обгоняет даже футбол – потому что любого болельщика больше всего привлекает возможность сопереживать спортсмену и чувствовать его эмоции как свои. У нас всё очень спрессовано во времени, и любая ошибка – твоя или конкурентов — может поднять в протоколе до пьедестала или, наоборот, сбросить вниз, хотя лишь миг тому назад ты был на вершине. И всё зависит только от самого себя — как готовился к гонке и как смог справиться с нервами, потому что даже самые выдающиеся спортсмены – тоже обычные люди…» — приводит слова Солы Bet.News.