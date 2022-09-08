СБР отправит письмо в IBU с призывом допустить россиян до международных стартов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что сегодня, 8 сентября, организация отправит письмо в Международный союз биатлонистов (IBU).

«С одной стороны, мы оспариваем юридический статус тех решений, которые были приняты против нас. С другой – мы хотим сказать о том, что руководителям IBU следует в первую очередь задуматься о спортсменах, судьбы которых они готовятся решить. Страдают именно спортсмены, хотя они никоим образом не связаны с происходящим в мире. Также хотим обратить внимание членов конгресса IBU на другие виды спорта – например, на проходящем прямо сейчас в Нью-Йорке Открытом чемпионате США по теннису в четвертьфиналах играют два россиянина. Как это помешало мировому теннису? Наша главная инициатива – пересмотр весенних решений IBU, возможность участия российских биатлонистов в международных соревнованиях. Иное нарушает Олимпийскую хартию, в которой спорт чётко стоит вне политики», — приводит слова Майгурова «РИА Новости Спорт».