«На прогулке». Йоханнес Бё показал повзрослевшего сына

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в социальных сетях фото повзрослевшего сына Густава.
«На прогулке», — подписал снимок младший Бё.
Фото: из личного архива Йоханнеса Бё
Напомним, Йоханнес и его жена Хедда Дэли поженились в 2018 году. В январе 2020 года у пары появился сын Густав.
29-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, в спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). Прилетев с Олимпиады в Норвегию, Йоханнес досрочно завершил кубковый сезон-2021/2022.
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