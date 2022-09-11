Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«На прогулке». Йоханнес Бё показал повзрослевшего сына

«На прогулке». Йоханнес Бё показал повзрослевшего сына
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в социальных сетях фото повзрослевшего сына Густава.

«На прогулке», — подписал снимок младший Бё.

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Напомним, Йоханнес и его жена Хедда Дэли поженились в 2018 году. В январе 2020 года у пары появился сын Густав.

29-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, в спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). Прилетев с Олимпиады в Норвегию, Йоханнес досрочно завершил кубковый сезон-2021/2022.

«Тебя засмеют на Олимпиаде». Ссора с тренером помогла Йоханнесу Бё выиграть четыре золота «Тебя засмеют на Олимпиаде». Ссора с тренером помогла Йоханнесу Бё выиграть четыре золота
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022