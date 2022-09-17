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Динара Алимбекова раскрыла детали подготовки к свадьбе с Антоном Смольским

Динара Алимбекова раскрыла детали подготовки к свадьбе с Антоном Смольским
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Олимпийская чемпионка в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала своё выступление на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Она заняла пятое место в спринте и второе в пасьюте.

«В Сочи я приезжала отдохнувшей, неделю перед этим не тренировалась из-за последствий болезни. Сейчас перед соревнованиями мы делали хорошую работу, но не разгонялись к этому старту, поэтому на трассе я чувствую себя тяжеловато. Эта работа не сравнится с Сочи, но мы стараемся приносить удовольствие нашим болельщикам.

Что касается свадьбы с Антоном Смольским, то мы пока не определились с датой, но планируем красиво погулять, позвать всех наших родных и близких и нашу команду, поэтому организовать это надо в свободное от тренировок время», — приводит слова Алимбековой Metaratings.

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