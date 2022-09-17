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Динара Алимбекова подарила серебряную медаль маленькой болельщице

Динара Алимбекова подарила серебряную медаль маленькой болельщице
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова подарила серебряную медаль, которую она выиграла в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь), маленькой болельщице на стадионе. Об этом сообщил официальный сайт Белорусской федерации биатлона.

«Во время спринта Диана, моя маленькая болельщица, ей три годика, очень расстроилась и плакала, что я не выиграла медаль. Она всегда ждёт от меня наград, поздравляет, когда я их завоёвываю, желает удачи. Вчера в социальной сети она прислала мне видео, после которого я не смогла не подарить ей свою награду сегодня», – сказала Динара Алимбекова.

Победу в гонке преследования одержала россиянка Наталья Гербулова.

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