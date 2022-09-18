Смольский — о пасьюте в Раубичах: не воспользовался гандикапом, совершил ошибку

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал итоги гонки преследования на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). После победы в спринте, в пасьюте он финишировал третьим.

«Приятно оставаться на пьедестале, но немного обидно, что не удержал лидирующую позицию. Сегодня ветровая обстановка несколько сложная, тем не менее есть спортсмены, которые отработали на ноль, и это показывает высокий уровень стрелковой подготовки.

Физически поработал хорошо – была усталость. Это нормально. Конечно, нужно было на последнем рубеже работать намного качественнее и уходить с гандикапом, который у меня был, но я этим не воспользовался, совершил ошибку», — приводит слова Антона Смольского официальный сайт Белорусской федерации биатлона.