Алимбекова — о победе в масс-старте: ушла с последнего рубежа с радостными мыслями

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала победу в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).



«Гонкой довольна, довольна, что три рубежа у меня были идеальные. На первом, может быть, не справилась с волнением, потому что домашние трибуны придают большей ответственности. Больше хотелось попасть, и это, наверное, помешало. Потом я поняла, что у меня большая армия поддержки за спиной, мне нельзя их расстраивать, и собралась на три огневых рубежа. На дистанции чувствовала себя нормально, не выкручивалась наизнанку, потому что понимаю, что пока не то состояние, чтобы показывать хорошие скорости. Но очень довольна тем, как отработала в соревновательном режиме.



В Сочи масс-старт пропускала, хотя и чувствовала в себе силы. Проснулась накануне гонки и поняла, что могу бежать, но вместе с тренерами поняли, что это будет лишним, потому что я переболела, и это могло плохо сказаться. Здесь же у меня сил хватало, и, наоборот, я чувствовала, что впереди гонки, и есть прилив сил. Может быть, соревновалась бы и дальше, но тренерский план не позволяет так много гонок проводить.



Я посмотрела, кто с какой скоростью идёт первый круг, потом, как девочки вели себя на последних кругах, и поняла, что 20 секунд, конечно, сложно будет отыграть. Наташа быстра на этих соревнованиях, но даже если бы она меня догнала, был бы интересный финиш. Ушла с последнего огневого рубежа с радостными мыслями, что сегодня мне уже никто не помешает победить. И на финишном круге мне подсказывали тренеры, что соперницы далековато, и можно уже особо не волноваться. Но когда осталось меньше 20 секунд, я немного включилась», — передаёт слова Алимбековой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.