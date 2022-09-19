Легрейд — о покупке дома: опустошил все счета, но это инвестиция в следующую Олимпиаду

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд сообщил, что в межсезонье приобрёл дом.
«Он стоил чуть больше $ 487 тыс. Я купил его, чтобы экономить пять минут по пути на тренировку и пять минут по дороге с неё. Я смогу кататься на лыжах почти от крыльца дома. Буду лучше восстанавливаться – после тренировки сразу в кровать. Думаю, это инвестиция в следующую Олимпиаду.
Стоило ли покупать дом, чтобы сэкономить 10 минут? Естественно. Если в день две тренировки, 10 минут превращаются в 20. И дома я провожу примерно 200 дней в году.
Пришлось опустошить все счета. Надеюсь, зимой мне удастся заработать немного денег», – приводит слова Легрейда TV2.
За прошедший сезон Легрейд заработал 2,4 млн норвежских крон ($ 234 тыс.), из них 700 тыс. крон ($ 68 тыс.) он должен уплатить в качестве налогов.
- 19 сентября 2022
-
18:59
-
18:45
-
18:34
-
15:06
-
13:46
- 18 сентября 2022
-
16:33
-
16:19
-
16:07
-
15:46
-
14:46
-
14:36
-
13:55
-
13:29
-
13:23
-
13:05
-
12:38
-
12:30
-
12:17
-
12:10
-
11:32
-
11:20
-
09:57
-
09:10
- 17 сентября 2022
-
18:55
-
17:13
-
16:39
-
14:51
-
13:56
-
13:46
-
13:40
-
13:36
-
13:30
-
13:30
-
12:56
-
12:31