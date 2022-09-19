Легрейд — о покупке дома: опустошил все счета, но это инвестиция в следующую Олимпиаду

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд сообщил, что в межсезонье приобрёл дом.

«Он стоил чуть больше $ 487 тыс. Я купил его, чтобы экономить пять минут по пути на тренировку и пять минут по дороге с неё. Я смогу кататься на лыжах почти от крыльца дома. Буду лучше восстанавливаться – после тренировки сразу в кровать. Думаю, это инвестиция в следующую Олимпиаду.

Стоило ли покупать дом, чтобы сэкономить 10 минут? Естественно. Если в день две тренировки, 10 минут превращаются в 20. И дома я провожу примерно 200 дней в году.

Пришлось опустошить все счета. Надеюсь, зимой мне удастся заработать немного денег», – приводит слова Легрейда TV2.

За прошедший сезон Легрейд заработал 2,4 млн норвежских крон ($ 234 тыс.), из них 700 тыс. крон ($ 68 тыс.) он должен уплатить в качестве налогов.