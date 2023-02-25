Йоханнес Бё опубликовал солнечное фото с тренировки

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в социальных сетях новое фото с тренировки.
Фото: из личного архива Йоханнеса Бё
Младший из братьев Бё блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес на протяжении большей части сезона возглавляет общий зачёт КМ.
На текущий момент Йоханнес Бё – второй биатлонист в истории по количеству побед на ЧМ (17) после соотечественника, Уле-Эйнара Бьорндалена (20).
Ранее стало известно, что Йоханнес готовится во второй раз стать отцом.
- 25 февраля 2023
-
15:16
-
14:38
-
14:28
-
14:09
-
13:52
-
13:50
-
13:25
-
12:52
-
09:49
-
00:59
- 24 февраля 2023
-
17:01
-
16:50
-
16:47
-
13:04
-
11:54
-
09:49
- 23 февраля 2023
-
22:38
-
15:25
-
14:56
-
13:14
-
12:32
-
10:42
- 22 февраля 2023
-
20:32
-
18:21
-
17:56
-
17:35
-
13:33
-
11:40
-
10:11
- 20 февраля 2023
-
22:33
-
20:55
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:55