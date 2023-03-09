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Анастасию Батманову дисквалифицировали в спринте на шестом этапе Кубка Содружества

Анастасию Батманову дисквалифицировали в спринте на шестом этапе Кубка Содружества
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Российскую биатлонистку Анастасию Батманову дисквалифицировали во время спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка Содружества сезона-2022/2023 в Тюмени за нарушение правил безопасности при стрельбе. Во время стрельбы лёжа спортсменка открыла заглушку у уже заряженного оружия.

«На Кубке мира за это не снимают, но у нас это манипуляции с заряженным оружием считаются», — написала Батманова в своём телеграм-канале.

Биатлон. Тюмень. Кубок Содружества. Шестой этап. Спринт. 7,5 км. Женщины

1. Екатерина Носкова (Россия) — 20.53,6 (1 промах).
2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 3,0 секунды (0).
3. Анастасия Шевченко (Россия) +9,3 (0).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).

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