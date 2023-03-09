Роман Ерёмин: прогресс в стрельбе ощутимый, гораздо осознаннее отношусь к ней

Российский биатлонист Роман Ерёмин прокомментировал своё выступление в спринте на Кубке Содружества. Спортсмен стал четвёртым в этой гонке.

«Я доволен тем, что сделал всего один промах. Конечно, хотелось сделать ноль. Наверное, это самое большое моё стремление в течение всего сезона. Получилось лишь раз, если не считать квалификации в Ижевске. Прогресс в стрельбе ощутимый, я гораздо осознаннее отношусь к ней. Когда прогресс налицо, тебе ещё больше хочется тренироваться, улучшать свои навыки. Получаешь мотивацию от этого. Я сегодня на лёжке решил рискнуть: стрелял через один вдох, а не как обычно, через два. Вчера на пристрелке я почувствовал, что у меня всё в порядке с концентрацией и я могу себе позволить небольшой риск.

Обошёл Поршнева на последнем круге? Не сказал бы, что сегодня я был полон сил. Но когда на каждом углу тебе кричат тренеры и персонал, ты волей-неволей начинаешь бежать быстрее. Придало ли уверенности, что многие лидеры сегодня не вышли на старт? Да я, честно говоря, даже не знал, кто бежит, а кто нет. Перед выходом на трассу только узнал, что Смольский не стартует. Про то, что Бабиков не бежал, я вообще не знал.

Как самочувствие? Слава богу, хорошее. Надеюсь, смогу сохранить его до конца сезона. Конечно, побегу здесь всю программу. На оставшуюся часть сезона в планах бегать и стрелять как можно лучше. Чемпионат России побегу», — передаёт слова Ерёмина корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.