Эдуард Латыпов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка Содружества

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени. Спортсмен занял первое место.

«Спринт — хорошая гонка, мне нравится её бегать. Динамичная, быстрая гонка, получается реализовывать функциональный потенциал. Главное — стрелять качественно, и тогда те задачи, которые я себе ставлю на спринт, будут решены. В любом случае, когда состояние не позволяет, приходится терпеть и выворачиваться наизнанку, чтобы бороться за каждый сантиметр дистанции. Такие гонки были, были и гонки, когда было самочувствие лучше и можно было бежать с запасом. Я попробовал разные дистанции при разном самочувствии. На последнем круге мог не упираться? Завтрашняя гонка зависит от сегодняшней гонки, и моей задачей было сохранить большое преимущество перед догоняющими меня. Это та гонка, которая позволяет стартовать более комфортно в следующей.

Погода сегодня достаточно хорошая, но во второй половине дистанции ветер усилился и на стойке был достаточно плотным. Но это мне не сильно помешало, и удалось отработать чисто. Других сложностей не было, всё в штатном режиме.

Нравится ли мне дизайн трофея Кубка Содружества? Да, сделали красиво, молодцы! Мне писала одна девушка, что эти красивые кубки в каком-то городе изготовил её отец. Пока что вблизи не видел. Конечно, хотелось бы кубок в борьбе получить, это намного интереснее. Так мы прогрессируем и становимся сильнее», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.