Эдуард Латыпов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка Содружества

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени. Спортсмен занял первое место.
«Спринт — хорошая гонка, мне нравится её бегать. Динамичная, быстрая гонка, получается реализовывать функциональный потенциал. Главное — стрелять качественно, и тогда те задачи, которые я себе ставлю на спринт, будут решены. В любом случае, когда состояние не позволяет, приходится терпеть и выворачиваться наизнанку, чтобы бороться за каждый сантиметр дистанции. Такие гонки были, были и гонки, когда было самочувствие лучше и можно было бежать с запасом. Я попробовал разные дистанции при разном самочувствии. На последнем круге мог не упираться? Завтрашняя гонка зависит от сегодняшней гонки, и моей задачей было сохранить большое преимущество перед догоняющими меня. Это та гонка, которая позволяет стартовать более комфортно в следующей.
Погода сегодня достаточно хорошая, но во второй половине дистанции ветер усилился и на стойке был достаточно плотным. Но это мне не сильно помешало, и удалось отработать чисто. Других сложностей не было, всё в штатном режиме.
Нравится ли мне дизайн трофея Кубка Содружества? Да, сделали красиво, молодцы! Мне писала одна девушка, что эти красивые кубки в каком-то городе изготовил её отец. Пока что вблизи не видел. Конечно, хотелось бы кубок в борьбе получить, это намного интереснее. Так мы прогрессируем и становимся сильнее», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
- 9 марта 2023
-
13:32
-
13:23
-
13:16
-
13:08
-
12:44
-
12:15
-
11:57
-
10:40
-
10:30
-
10:13
-
10:02
-
09:44
-
09:34
-
09:15
- 8 марта 2023
-
23:16
-
22:16
-
21:17
-
21:03
-
20:35
-
17:42
-
15:14
-
14:55
-
14:03
-
13:32
-
13:03
-
12:47
-
12:34
- 7 марта 2023
-
22:25
-
20:26
-
18:30
-
16:02
-
12:10
-
00:26
-
00:10
-
00:07