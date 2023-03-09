Алимбекова-Смольская: расстроена, что заболевшие ковидом спортсмены тренируются с другими

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская расстроена тем, что заболевшие коронавирусом спортсмены тренируются и контактируют с другими.
«После тяжёлого месяца, сегодняшний результат шикарен для меня. Но я расстроена, что заболевшие ковидом спортсмены позволяют себе тренироваться и контактировать с другими и здоровыми спортсменами. Так не должно быть, когда мы уважаем друг друга», — написала Алимбекова-Смольская на своей странице в социальной сети, выложив фото со своим мужем Антоном Смольским, который пропустил гонку на Кубке Содружества из-за болезни.
Сегодня, 9 марта, Алимбекова-Смольская принимала участие в спринте на шестом этапе Кубка Содружества и заняла четвёртое место.
Биатлон. Тюмень. Кубок Содружества. Шестой этап. Спринт. 7,5 км. Женщины
1. Екатерина Носкова (Россия) — 20.53,6 (1 промах).
2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 3,0 секунды (0).
3. Анастасия Шевченко (Россия) +9,3 (0).
4. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) +14,9 (0).
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