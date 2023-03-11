Эдуард Латыпов: в гонках приходится терпеть. Надо разбираться, почему такое состояние

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свою победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени.
«Тактика сегодня была простая — победить (улыбается). На самом деле надо было спокойно вработаться и держать преимущество, внимательно и чётко работать на рубежах, потому что погода сегодня была непростая, ветер коварный. А дальше идти по дистанции с некоторым запасом, чтобы комфортно подходить к следующей стрельбе.
Лёгкости сегодня не было. Первый круг — нормально, а дальше всё тяжелее. Самочувствие пока не позволяет говорить, что было легко, приходится терпеть. И надо разбираться, почему такое состояние. Я сегодня настраивался на хорошую стрельбу, но стоя были выстрелы, с которыми просто поспешил. Не старался работать на скорость, хотел отработать в своём ритме, но немного не получилось.
Конечно, завоевание Кубка Содружества добавляет радости. Одна цель на сезон выполнена, работаем над следующей», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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