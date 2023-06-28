Биатлонистка Елена Кручинкина перешла из сборной Беларуси в команду Тюменской области

Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский сообщил о переходе 28-летней белорусской биатлонистки Елены Кручинкиной в тюменскую команду.
«Елена обратилась ко мне ещё в мае с просьбой рассмотреть вопрос о её переходе. Но на тот момент все пять вакансий женской команды были заполнены: Виктория Сливко, Ульяна Нигматуллина, Ксения Шнейдер, Анна Грухвина и Любовь Калинина должны были представлять нашу команду в предстоящем сезоне.
Тогда‑то мы и вернулись к вопросу о переходе Елены Кручинкиной в сборную области. Я позвонил Адриану Цибульскому, с которым знаком многие годы. Он не стал препятствовать выбору Елены, за что ему огромная благодарность! В июле Елена приступит к подготовке к сезону в составе нашей команды. Девушка старательная, и мы на неё очень рассчитываем», — приводит слова Кугаевского «Матч ТВ».
Напомним, Кручинкина представляла национальную команду России до 2018 года, после чего перешла в сборную Беларуси. За белорусскую команду также выступает её сестра Ирина. На счету Елены Кручинкиной 82 гонки на Кубке мира, в трёх из которых спортсменка поднималась на подиум.
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