Гореева: на финише я не боец, меня, наверное, любой разберёт

Неоднократная чемпионка мира среди юниоров российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала своё выступление в большом масс-старте на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества, который проходит в Уфе. В гонке Гореева финишировала шестой.

Биатлон. Кубок Содружества, 2-й этап, Уфа.

Большой масс-старт, 15 км, 4 огневых рубежа. Женщины

1. Виктория Сливко (Россия) — 38.37,3 (1 промах).

2. Анастасия Егорова (Россия) +12,2 (2).

3. Наталья Гербулова (Россия) +16,7 (2).

4. Анастасия Батманова (Россия) +17,2 (0).

5. Ксения Довгая (Россия) +17,5 (1).

6. Анастасия Гореева (Россия) +20,4 (3).

«У меня прекрасное состояние, но немного не рассчитала силы на финишный рывок. Думала, на последнем подъёме девчонки отцепились, а они, наоборот, вцепились. Ну и на финише я не боец, меня любой разберёт, наверное. Не спринтер я, а дистанционщица. Девчонки тактически лучше сработали на финишной прямой», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».