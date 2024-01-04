Гореева назвала «ужасной» трассу на 3-м этапе Кубка Содружества в Раубичах

Неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров, обладательница Кубка России – 2022/2023 по биатлону Анастасия Гореева пожаловалась на тренировочные условия в преддверии третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества, который пройдёт с 5 по 7 января в Раубичах (Беларусь). В Раубичах в последние дни установилась тёплая для зимы погода.

«Буквально за две тренировки лыжи просто превратились из гоночных в тренировочные. Ужасная была траса: песок, камни. Круг всего три километра, да и то некоторые петли невозможно было захватывать, потому что там был засыпан песок. Но ближе к стартам опускается мороз и, думаю, что соревнования уже не под угрозой отмены», — приводит слова Гореевой «Матч ТВ».

Отметим, что перед третьим этапом лидером Кубка Содружества является Виктория Сливко. Гореева идёт третьей.