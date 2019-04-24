Макгрегор не смог победить боксёра-любителя. Даже подлый удар не помог

Бой закончился вничью. Конор впервые за три года не проиграл, но всё равно умудрился опозориться.

Майкл Макгрейн — боксёр-любитель из Ирландии, совмещающий спорт с работой электрика. В этом смысле его биография немного напоминает путь Конора Макгрегора — от помощника сантехника до главной звезды ударного спорта. Возможно, по этому принципу Печально Известный выбрал себе Макгрейна в соперники для показательного боя по правилам аматорского бокса в зале Крамлина (родной для Конора район Дублина).

Экс-чемпиону UFC в двух весах наконец-то подняли руку после боя. Последний раз такое случалось два с половиной года назад, когда Макгрегор забрал пояс чемпиона в лёгком весе у Эдди Альвареса. В этот раз успех не был столь громким, да и без очередного скандала не обошлось.

Обратите внимание на действия звезды (в красном) начиная примерно с 15-й секунды видеозаписи.

Что же там случилось? Версия бойца из синего угла.

«Это был дешёвый трюк. Самый дешёвый удар, что попадал в меня за всю жизнь, чувак», — признаётся Макгрейн TMZ Sports.

Майкл ждал, что после того как он и Конор по окончании паузы вновь сойдутся в центре ринга, соперник, как это принято, коснётся его перчатки своей (о чём намекала вытянутая вперёд правая рука Конора), но вместо этого Макгрегор со всей дури влепил левый крюк в голову оппонента.

«Он прыгнул на меня с левым хуком. Судья должен разводить боксёров по углам, но Конор никогда не отходил в угол и каждый раз бросался на меня, стоило рефери возобновить бой. Он ударил меня этим дешёвым ударом в своём родном городе! Судья был на его стороне. Я бы никак не выиграл этот бой решением – единственным моим шансом на победу был нокаут».

Кстати, бой в итоге посчитали ничейным.

Да, Макгрегор, кажется, вновь «зашкварился», как это нередко бывает с ним в последние месяцы. Однако в этот раз, возможно, всё не так однозначно. Если бы Майкл Макгрейн внимательнее смотрел бои Конора в UFC, он бы наверняка заметил привычку того выставлять правую вперёд в самом начале боя без цели «поручкаться». Наглядный пример — великая победа Ноториуса 12 декабря 2015 года над Жозе Алду. Ниже — видео (смотреть с 7-й минуты):

Другими словами, Макгрейн просто неправильно расшифровал жест Макгрегора. Точнее, и не было никакого особого жеста — так выглядит боевая стойка Конора. Другое дело, что профессиональному спортсмену в выставочном поединке да ещё и на глазах земляков, собравшихся в боксёрском зале Крамлина, необязательно было сходу атаковать очевидно не готового к этому соперника. Хотя ни одного правила по факту Макгрегор не нарушил.

Пожалуй, этот эпизод прошёл бы мимо новостных лент, если бы не целая коллекция скандальных выходок, накопленная ирландцем с начала года. Конор всё ещё мечтает выбить реванш с Хабибом Нурмагомедовым, которому он досрочно проиграл 6 октября прошлого года в одностороннем бою. Видимо, поражение никак не отпустит эмоционального Макгрегора, ведь с тех пор он сам не свой.

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