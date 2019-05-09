Лучшее поколение бразильских бойцов собирается уйти в закат в эту субботу

Первоначально UFC 237 должен был состояться в Куритибе на стадионе Arena da Baixada, вмещающем 43000 зрителей. Однако турнир было решено перенести на арену Jeunesse в Рио-де-Жанейро. UFC просто не смог договориться с футбольным клубом «Атлетико Паранаэнсе», в домашние стены которого и хотел пожаловать главный ММА-промоушен в мире.

Крупнейший турнир весны: UFC собирает легенд в Бразилии. LIVE Андерсон Силва, Жозе Алду, Антониу Рожерио Ногейра — вы не захотите это пропустить.

И пускай посещаемость турнира значительно упадёт – баскетбольная арена в Рио вмещает лишь 15400 болельщиков, — фанаты смешанных единоборств, которые устроят в Бразилии аншлаг, не останутся разочарованы представленным Дэной Уайтом зрелищем. Во главе ивента их ждёт три прекрасных по интриге и накалу боя, в которых на глазах соотечественников Жозе Алду, Андерсон Силва и Джессика Андраде выйдут в октагон в качестве фаворитов.

UFC 237

Когда: 11 мая (12-е по Москве)

Где: Арена «Jeunesse» Рио-де-Жанейро, Бразилия

Как справиться с инфекцией ради боя в родной стране? Алду знает ответ

Жозе Алду — Александр Волкановски. Бой в полулёгком дивизионе

Главная звезда бразильского ММА завершает свой путь в смешанных единоборствах. Об этом было известно ещё в конце прошлого года, когда Жозе сам расписал расклад своего будущего в UFC.

«Я хочу завершить свою карьеру здесь, в Бразилии. Так мы и планировали. Я хочу провести ещё три боя…» – признавался Алду. Первый бой с соотечественником Ренату Моикано Жозе выиграл. На очереди Александр Волкановски.

«Плевать на статус андердога, я выиграю оставшиеся бои!» Алду завершает карьеру Один из трёх последних поединков легенда проведёт уже в выходные.

И надо же такому случиться: экс-чемпион UFC в полулёгком весе чуть не снялся с долгожданного турнира. В марте он был госпитализирован в Рио-де-Жанейро с бактериальной инфекцией, которая попала в организм спортсмена после пореза на колене. Ослабление организма, курс антибиотиков и неопределённость со сроками реабилитации – всё это заставляло руководство промоушена подыскивать замену захворавшему ветерану.

Благо, что обошлось: в Рио восстановившийся Алду тряхнёт стариной в противостоянии с неуступчивым австралийцем Волкановски. У него больше размах рук, а в последних двух боях он одоле Даррена Элкинса и Чеда Мендеса. Чем не очередной кирпич для строительства великого наследия Алду.

А что же дальше, Жозе? «Бокс», — уверенно отвечает легенда, который в свои 32 года не планирует окончательно покидать спорт, а лишь хочет сменить бойцовские перчатки на аксессуары для рук потяжелее. Так хитрый бразилец ясно даёт понять организации – его уход в другой вид спорта может остановить лишь бой за утраченный пояс.

«Я всегда верил в себя, в свой потенциал и знал, на что способен. У меня по-прежнему есть все необходимые качества, чтобы снова стать чемпионом, но сейчас есть вещи, которые я хотел бы сделать ради себя. Я хочу воплотить свою давнюю мечту и попробовать себя в других видах спорта. Так что, я не уверен, что ещё буду драться за титул, но если UFC предоставит мне такую возможность, нам нужно будет пересмотреть мой контракт», — грезит то ли о боксе, то ли об очередном титульном шансе бразилец.

Человек-паук летит к Макгрегору

Джаред Каннонье — Андерсон Силва. Поединок в среднем весе

Во втором по значимости бое вечера легендарный Андерсон Силва проведёт поединок против Джареда Каннонье. Пауку во чтобы то ни стало нужно закрывать поражение от Исраэля Адесаньи, тогда – проспекта из Новой Зеландии, фанатевшего от Силвы с ранних лет, а ныне – временному чемпиону UFC. Молодость победила опыт, и дал о себе знать простой в два. Самое время реабилитироваться.

«Смотрел его бои на DVD и думал: как он крут!» Возвращение Человека-паука Причина, по которой билеты UFC 234 распродали за 8 минут. А за ней – и вторая.

Соперник на сей раз куда менее сложный: Каннонье звёзд с неба не хватает, победы чередует с поражениями (проигрыш Доминику Рейесу он закрыл доминирующей победой над Дэвидом Брэнчем), да и само по себе имя атлета мало о чём говорит не самым искушенным поклонникам смешанных единоборств.

Вдобавок ко всему у Паука есть дополнительный стимул – яркая победа может открыть Силве дорогу к Конору Макгрегору и чеку на несколько миллионов. Кто знает, кого предпочтет сам Ноториус, которого так навязчиво зовёт в восьмиугольник Дональд Серроне?

Звёздный ветеран UFC рвётся к титулу Хабиба. Ковбой снова побил фаворита Серроне хочет пояс, но согласен и на бой с Конором, Шлеменко вернулся на победную серию, Канело и Джейкобс чуть не усыпили зрителей.

«Давай, босс! Сделай это шоу для фанатов! Заработаем хорошие деньги. Кроме того, такой бой был бы хорошим вызовом для меня и Макгрегора. Это супер, супербой!» — призывает Силва действовать Уайта.

«Мне страшно». Бразильский ад для тихой чемпионки

Роуз Намаюнас vs Джессика Андраде. Бой за титул чемпионки в минимальном весе

2017 и 2018 годы однозначно стали лучшими в карьере Роуз Намаюнас: за долгожданным титульным шансом и ролью тотального андердога в нём последовали две потрясающие победы над ранее непобежденной польской королевой дивизиона Йоанной Енджейчик и мировая известность.

Но в преддверии второй защиты титула Роуз не до славы: на кону стоит очень многое, а сама Намаюнас даже не скрывает страха перед будущей соперницей:

«Очевидно, что этот бой отличается от всех других поединков, что были у меня в карьере. Я должна признаться, что мне страшно. Я чувствую себя так, словно захожу на некую неизведанную территорию. И это даже несмотря на то, что у меня за плечами есть богатый опыт в смешанных единоборствах.

Андраде — довольно уникальный боец. Не думаю, что когда-нибудь встречалась с кем-то, кто был на неё похож: любит постоянно оказывать давление, вкладывается в каждый свой удар. Но у неё небольшой размах рук, поэтому ей необходимо постоянно сближаться. И если я могу вести поединок так, как мне захочется, то Джессика же обязана сокращать расстояние и входить в ближний бой, только там у неё есть какие-то шансы», — делится переживаниями Намаюнас.

«Я ударила его в нос, и в этот момент он в меня влюбился» Роуз Намаюнас – новая чемпионка UFC в весе «соломинки», а вы о ней наверняка многого не знаете.

С Андраде и правда стоит считаться. Да, бразильянка, идущая на серии из трёх побед, не может похвастаться такой же расчётливой работой в партере и антропометрией, как у уроженки Литвы. Зато на стороне Джессики взрывные удары и поставленная работа на ногах. А мышечная мощь, прекрасная выносливость вкупе с поддержкой трибун и вовсе обязывают спортсменку выдать лучшее выступление в жизни.

«Наш план – давить её, отсекать и прижимать к сетке. Роуз всегда нужно много пространства, чтобы нащупать правильный ритм для работы ног. Мы не дадим ей свободы. Я хочу нокаутировать Намаюнас. Мне единственной в минимальной категории удалось закончить бой чистым нокаутом. Это то, чего болельщики никогда ранее не видели в этом дивизионе.

У меня множество отличий от той Джессики, которая дралась в легчайшем весе. Я спустилась на две категории вниз, пошла на риск, и всё сработало как надо. В любом случае я благодарна Роуз за то, что она дала мне бой и приехала в Бразилию. Я счастлива драться дома», – ничуть не тушуется Андраде.

Возвращение опальной легенды

Турнир в Рио-де-Жанейро станет поистине историческим зрелищем! Впервые в истории промоушена в вечере боёв примут участие сразу четыре атлета в возрасте 40 лет и старше. 40-летний Франсиско Триналдо померится силами с Карлосом Диего Феррейрой.

Нельзя не упомянуть и бывшего претендента на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Тиагу Алвеса: Питбуль проэкзаменует в клетке проводящего под эгидой промоушена лишь второй поединок Лауреано Старополи.

Остальные UFC 237



Тиаго Алвес — Лауреано Старополи

Франсиско Триналдо — Карлос Диего Феррейра

— Райан Спанн

Тиаго Мойзес — Курт Холобо

Ирэн Альдана — Бет Коррейа

Би Джей Пенн — Клэй Гида

Луана Каролина — Присцила Качоэйра

Уорлли Алвес — Серджио Мораес

Раони Барселос — Карлос Хуачин

Талита Бернардо — Мелисса Гатто Тиаго Алвес — Лауреано СтарополиФрансиско Триналдо — Карлос Диего Феррейра Антониу Рожериу Ногейра — Райан СпаннТиаго Мойзес — Курт ХолобоИрэн Альдана — Бет КоррейаБи Джей Пенн — Клэй ГидаЛуана Каролина — Присцила КачоэйраУорлли Алвес — Серджио МораесРаони Барселос — Карлос ХуачинТалита Бернардо — Мелисса Гатто

Что же касается прелимов, то тут 42-летний Антониу Рожериу Ногейра подерётся с Райаном Спанном.

Также поклонников ММА порадует своим возвращением 40-летний Би Джей Пенн. Он разделит восьмиугольник с Клэем Гуидой. Не самый лучший период выбрал The Prodigy для возвращения: наркотическая зависимость, страшные проблемы с семьёй и преследование правоохранительными органами – как сосредоточиться на тренировках в таких условиях, остаётся загадкой.