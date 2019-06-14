«Не люблю победы. С ними приходят деньги». Почему Хабиб это говорит?

Особенно плохо – когда они большие. Вот что думает Хабиб о реванше с Макгрегором. И да, он по-прежнему не хочет быть просто чемпионом.

Лучший боец России Хабиб Нурмагомедов готовится к своему возвращению. Уже 7 сентября он впервые вернётся в октагон после боя с Конором. Соперником россиянина на турнире UFC 242 в Абу-Даби станет временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье.

А за три месяца до грандиозного боя Нурмагомедов и Порье приехали в Лондон, чтобы провести пресс-конференцию. Хабиб пообщался не только с журналистами в общем зале, но и дал обстоятельное интервью британскому телеканалу BT Sport. Боец рассказал об отношении к событиям после боя с Конором в Вегасе и больших деньгах, исламофобии и любви к футболу, возвращении и желании стать величайшим, непобедимым чемпионом.

«В Абу-Даби чувствую себя как в Дагестане». Хабиб и Порье впервые поговорили Первая пресс-конференция российского чемпиона Нурмагомедова и американца Порье прошла в Лондоне. Всё самое интересное из неё — здесь.

О возвращении

«Я очень рад возвращению. У меня серьёзный соперник, временный чемпион, и мне не терпится с ним встретиться. Нет такого, что у меня возникает какой-то дискомфорт. Почему я должен испытывать давление? Я уже чемпион UFC, защищаю титул, не имею поражений. Мне хочется получать удовольствие от всего процесса. Я получаю удовольствие от тяжёлой работы, напряжённых тренировок со своими братьями, с командой, от всего, что происходит внутри и снаружи клетки».

О реванше с Конором

«Прямо сейчас мне это не интересно. Зачем мне нужен реванш? Даже если на кону будет больше всего денег? Деньги – это не плохо. Но если у тебя слишком много денег, это не хорошо».

Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над Конором Макгрегором Фото: Harry How/Getty Images

О событиях после боя в Лас-Вегасе

«То, что происходит в Вегасе, остаётся в Вегасе. Все знают, что там случилось: я победил, мы его сокрушили, сокрушили всю его команду. Вновь драться в Вегасе я не хочу. Его оштрафовали, меня оштрафовали в десятикратном размере. Дело не в деньгах, а в том, как проходит весь процесс. Если в Вегасе будут какие-то большие бои, я отправлюсь туда как зритель, но сам драться там больше не хочу».

О бое в Эмиратах

«Мне очень хочется драться в Абу-Даби, потому что много моих друзей могут приехать из бывших советских республик, из арабских стран. Все могут туда приехать, посмотреть мой бой и получить удовольствие. Сейчас это идеальное место для меня и UFC, чтобы провести крупный вечер. Идеальное время, идеальное место. У меня очень большая поддержка среди мусульман в целом и в Эмиратах в частности. Когда я приезжаю в Абу-Даби или Дубай со своей семьёй, детям там очень хорошо. Мне кажется, это самое безопасное место в мире. Я бывал в Лондоне, Москве, Дагестане, Турции, США, Европе – буквально везде, но Эмираты – самое безопасное место в мире. Тебе не нужно беспокоиться за свою жизнь, ты можешь просто приехать и получать удовольствие после боя. Там много мест, где можно отдохнуть с семьёй. Мне там нравится».

О спортсменах и исламофобии

«Со мной, Салахом или без нас – Всевышний превосходно справляется со своей работой. В любом случае исламофобия исчезнет, люди будут знать, кто есть кто, что есть что. Я очень рад жить в это время. Да, сейчас мусульманам приходится очень несладко, но мы убьём исламофобию во всём мире. Сейчас все в Интернете – в «Инстаграме», в YouTube и в других местах – следят за всеми, подписаны на всех. Люди знают, кто есть кто, и мы должны быть идеальным примером для всех».

Слава, религия, ценности. Билеты на бой Хабиба разлетелись за два дня продаж Нурмагомедов — звезда Востока, он за два дня обеспечил аншлаг в Эмиратах. Бой с Порье станет одним из самых кассовых в истории UFC.

О любви к футболу

«Я не просто фанат футбола, но ещё и знаток футбольной истории. Для меня английская Премьер-лига – это лучший турнир в мире. Слежу за всем происходящим там. «Ливерпуль»? Он мне нравится. Помню, когда я был ребёнком, в 2005-м я смотрел финал Лиги чемпионов с «Миланом». У нас в Дагестане был большой экран, стоял на пляже. Собрались тысячи людей, чтобы посмотреть игру. Когда после первого тайма «Ливерпуль» проигрывал 0:3, я верил, что они должны отыграться. Мне нравилась та команда. Милан Барош, Владимир Шмицер, Йон-Арне Риисе, Сами Хююпя, Стивен Джеррард… Это была сумасшедшая команда. Да и сейчас у «Ливерпуля» очень хорошая команда. Я смотрел все матчи Лиги чемпионов с её участием. Но я большой фанат «Реала». Хотя мне нравится смотреть за АПЛ, даже если играют аутсайдеры.

О появлении талантливых бойцов в Дагестане

«Думаю, дело в истории. В Дагестане было много войн, люди живут в горах, им приходится непросто. Когда у тебя тяжёлая жизнь, добиться успеха очень просто. Тогда у тебя есть мотивация, ты голоден, тебе это по-настоящему нужно. А если у тебя всё есть – деньги, еда, дом, машина, – то тебе не хочется идти в тренажёрный зал и отдаваться работе. Думаю, в этом причина. И у нас большая история в спорте, в Дагестане лучшая школа вольной борьбы, ушу-саньда, развиты бесконтактный бой, бокс, грэпплинг, дзюдо. А MMA – это всё вместе. И люди в Дагестане очень крепкие, с несгибаемым характером. Всё слилось воедино».

О своём прогрессе

«Я работаю над каждым компонентом – борьба, удары. Можно взглянуть на мои бои – в каждом заметен прогресс. Если хочешь быть чемпионом и не терять пояса, то должен стремиться расти. MMA не стоит на месте, появляются новые голодные до побед ребята, и ты должен быть готов к каждому. Поэтому я продолжаю двигаться вперёд. Нужно учиться каждый день чему-то новому. Даже если говорить о грэпплинге, я не показываю всё, на что реально способен, стараюсь работать над каждым компонентом. Остаётся 11 недель до боя, и я ещё прибавлю за это время. Я должен стремиться идти вверх. Но мне нельзя выпрыгивать из клетки. Надо оставаться внутри».

О сопернике

«Крепкий парень. Опытный. На его счету более 20 боёв в UFC, и он побил много серьёзных соперников. Мне нравится его работа ногами, умение боксировать и прочее. Но я его заставлю устать. Если посмотреть на его бои – с Гейджи он всё время был на ногах, Петтис – то же самое, Холлоуэй – тоже. Со всеми он бился в стоячем положении. Но в бою со мной нужно быть готовым к прессингу, к борьбе. Я с ним стоять не буду. Конечно, бой в MMA начинается с боксёрского стиля, но я его завалю, заставлю устать и добью».

О Тони Фергюсоне

«У Фергюсона и Порье немного разные стили. Дастин в большей степени технарь, неплох в партере. Фергюсон тоже достойно выглядит в партере. Но он тощий. Я его слегка прихвачу и лишу его энергии. Имею в виду Тони. Люди думают, что он может делать что угодно, когда его ноги на земле. Но все его бои проходили в стойке – с Петтисом, Ковбоем. Он смог сдержать натиск Кевина Ли, который заставил его биться лёжа, но я совсем иной боец. Если Кевин способен провести в партере только один раунд, то я могу бороться внизу пять раундов. С борцами у него всегда проблемы. На мой взгляд, Кастильо был сильнее в двух раундах, и я удивился, когда победу отдали Тони. Но это очень серьёзный соперник, и он заслуживает права на чемпионский бой. Чтобы укрепить свой статус, я должен побить и его».

О цели в спорте

«Не хочу быть просто чемпионом. Хочу быть величайшим чемпионом в лёгком весе. Пояс в лёгком весе защищали только три раза, а я хочу сделать это четырежды – побить с божьей помощью Фергюсона, Порье. Может, Сен-Пьера, если тот захочет вернуться, или кого-то другого. Может Сен-Пьер и не вернётся, но побед над Фергюсоном и Порье мне хватит для того, чтобы считаться величайшим. Непобеждённый, неоспоримый. Думаю, этого достаточно».

Хабиб возвращается. Всё самое важное о главном бое года. LIVE Российский чемпион UFC подерётся с американским. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье — на UFC 242, 7 сентября в Абу-Даби.

О любви к боям

«Мне нравится бороться. Я по-прежнему люблю сражения с соперниками – бокс, грэпплинг, даже бег. Если говорить о чувствах после победы, то здесь другая ситуация. Такого большого удовольствия от побед я уже не получаю. Ну победа и победа, вот и всё. С каждым новым боем ты становишься всё более известным, и я уже не могу спокойно бродить по улице – сразу подходит много людей, делают фотографии, пытаются поговорить. Мне такое не нравится. Честно говоря, немного устал от подобных вещей. Поэтому я не люблю победы. Знаю, что с победами приходят деньги, внимание, популярность, вся эта дребедень».

О возможном поражении

«Я уже работаю над сторонними проектами, занимаюсь бизнесом. Но не слишком этим увлекаюсь. Мне поступает множество предложений от различных компаний. Стараюсь особо не забивать себе этим голову, потому что для меня круто быть чемпионом UFC. Моя работа – защищать титул. Если не смогу защитить титул, то должен буду проводить по пять часов в день в тренажёрном зале. Всё связано между собой. Что-то упустишь – всё сразу начнёт рушиться. Поэтому я стараюсь всё контролировать. Я знаю историю MMA, знаю историю чемпионов.

Многие после побед немного меняются, как та же Ронда Раузи. Нельзя сказать, что они плохие люди, просто порой не получается всё контролировать. Когда ты движешься к чемпионскому титулу, то работаешь в тренажёрном зале каждый день по два раза. Стал чемпионом – порой ограничиваешься одной тренировкой в день. Немного пробежался и думаешь, что потренировался, но выходишь в клетку – там тебе нужно не бегать, а боксировать, бороться, работать на максимуме. До чемпионства ты работаешь, потому что голоден, у тебя большая мотивация. После завоевания пояса мотивация слегка уменьшается, начинаешь забывать о других парнях, а многие в это время тренируются в поте лица и очень голодны. Ты должен это понимать, и я это понимаю. Поэтому я продолжаю тренироваться и работать».

По материалам BT Sport.