Холлоуэй мечтает о бое с Хабибом, но продолжает скучать в полулёгком весе

На первый взгляд, в Канаду пожаловал один из самых обделённых на яркие бои номерных турниров UFC этого года. Нет и подобия на трешток, ярких дуэлей взглядов и принципиальнейших противостояний, выбивающих искры одним лишь появлением на постере.

Однако, с другой стороны, нас на турнире ждёт срывавшаяся несколько раз встреча двух уважающих друг друга топов полулёгкого веса, возвращение женщины-Киборг, одолеваемой мыслями о тяжёлом поражением в последнем поединке и ссорах с главой промоушена Дэной Уайтом… Ну и на закуску: непобеждённый проспект организации, хозяйка восьмиугольника. Ведь аудитория так любит интригу, которой овеяны бойцы с идеальным рекордом!

В общем, пропускать вечер боёв в Канаде крайне не рекомендуется.

UFC San Antonio

Когда: 27 июля (28-е по Москве)

Где: «RogersPlace», Эдмонтон, Канада

Благословенный дважды был в шаге от боя с Нурмагомедовым Макс Холлоуэй — Фрэнки Эдгар. Бой за титул в полулёгком весе

Первый раз – на злополучном турнире UFC 223, когда оступившемуся на кабеле Тони Фергюсону срочно искали замену. Макс тогда никак не укладывался в границы веса, из-за чего врачам пришлось исключить Холлоуэйя из числа охотников на Орла.

Поединок Фергюсон – Нурмагомедов сорвался в четвёртый раз. Как это возможно? Если это не затянувшаяся первоапрельская шутка, то бой проклят.

Следующая попытка представилась спустя год. На UFC 236 (вновь подменяя испытывавшего личные проблемы Эль-Кукуя) Благословенный схлестнулся с Дастином Порье. И опять неудача: более крупный Бриллиант переиграл в разменах Макса, выбив себе счастливый билет на 7 сентября в Абу-Даби. И параллельно отправил Холлоуэя восвояси.

Хабиб узнал имя нового соперника. 7 сентября он подерётся с Порье Порье завоевал временный титул, а настоящий пояс пока принадлежит Нурмагомедову.

«Бой с Хабибом, я считаю, всё еще актуален. Фанаты не прочь увидеть мой бой с Нурмагомедовым, потому что он интересен. Бой с Конором, если он когда-либо разберётся в себе, не менее актуален. Видите, лёгкая весовая категория не так уж и далеко. «Благословенный экспресс» прёт вперёд на полном ходу!" –не сдаётся Макс. Он прекрасно понимает: пара доминирующих побед на родной территории, и искрящий звёздами лёгкий дивизион вновь распахнёт перед Благословенным свои двери.

А пока – третья защита чемпионского пояса полулегковесов. Соперник Холлоуэйя крайне опасен и… неоднозначен. Эдгар обошёл в претендентской гонке Александра Волкановски (семь побед в семи боях под эгидой UFC), что вызвало немало вопросов у экспертов. Но понять решение промоушена можно: в настоящий момент этот бой принесёт куда большую прибыль, нежели противостояние Макса с Алексом. Да и Эдгару пора вернуть должок чемпионского шанса, который экс-чемпион не получал с далёкого июля 2016-го.

Что же касается оппозиции будущего члена Зала славы UFC, то Холлоуэйю предстоит жёсткое испытание борцовских навыков: тейкдауны прославленного Фрэнки, как и его бойцовский ум, – особое искусство, справиться с которым удавалось единицам.

Кстати, Эдгар и Холлоуэй должны были встретиться уже давно: промоушен дважды объявлял об их бое, но в обоих случаях поединок срывался из-за травм бойцов.

Судьба сжалилась над бойцами и (тьфу-тьфу) подарила им на UFC 240 новый шанс для мужского разговора. Глядишь и афише Нурмагомедов – Фергюсон фортуна так же со временем улыбнётся.

Киборг готовится к встрече с непобеждённым проспектом. И ссорится с Уайтом Крис Сайборг — Фелиция Спенсер. Бой в полулёгком весе

За эксцентричную представительницу Бразилии очень тревожно. В конце 2018 года гегемония Киборга прервалась, начав новый этап карьеры некогда доминирующей чемпионки Крис Сайборг Жустино.Тогда Аманда Нуньес локомотивом переехала соперницу, отправив фаворитку в нокаут уже на 51-й секунде и поставив под сомнение некогда неоспоримую мощь одной из сильнейших женщин в истории смешанных единоборств.

И вот он — шанс закрыть поражение и на хорошей ноте завершить последний по действующему контракту поединок. Однако вместо концентрации на важном бое, Крис устраивает разборки с руководством UFC.

Достается, естественно, президенту организации Дэне Уайту. Тот имел неосторожность заявить, что Киборг сама отказалась от незамедлительного реванша с Нуньес, на что в ответ молниеносно полетели гневные стрелы уязвлённой несправедливостью Крис.

«Вы правда считаете, что я была удивлена таким выпадом от Дэны? Ни капли. Я бы сильно удивилась, если бы он сказал хоть что-то хорошее обо мне… Смешно, как Уайт всегда лжёт. Я же сфокусирована на своей работе и делаю то, что должна. Да он сам-то вообще дрался хоть раз? Думаю, никогда! Он работает промоутером, а жизнь бойца для него как тёмный лес», — отвечает бывшая обладательница пояса в полулёгком весе.

Киборг настаивает: сам Дэна решил придержать в укрытии двойную чемпионку Аманду назло жаждущей реванша Сайборг.

В данной ситуации бразильянке стоит принять обстоятельства и жить сегодняшним днём. Где, как ни странно, всё отнюдь не без облачно: восьмиугольник с Крис разделит очаровательная Фелиция Спенсер, которая блистательно дебютировала в промоушене, одолев Меган Андерсон, и теперь способна замахнуться на большее.

«Да, Сайборг дралась с талантливыми девушками. Вот только большинство из них не были настоящими полулегковесами. А я не уступаю ей ни в силе, ни и габаритах, так что задавить меня мощью не удастся.

Я нокаутирую Сайборг в первом раунде. Не вижу причин, по которым не смогу победить её досрочно. Думаю, победа в этом поединке выведет меня на титульный бой", — верит в свои силы непобеждённая канадка, в помощь которой, помимо эмоциональной несобранности оппонентки, будут ещё и домашние трибуны.

Ну чем не заявка на «апсет»?

Спарринг-партнёр Порье вернётся после поражения от Махачева

В четвёртом по значимости поединке на турнире в Эдмонтоне выступит россиянин армянского происхождения Арман Царукян, противостоять которому будет хозяин октагона Оливье Обин Мерсье.

Царукян знаком отечественным болельщикам ММА пока по двум фактам: в апреле он дал жаркий конкурентный бой другу и члену команды Хабиба Исламу Махачеву, а уже в июле выложил в «Инстаграме» фотографию с Дастином Порье и подписью «После хороших спаррингов с чемпионом», что вызвало гнев у армии поклонников Орла.

Фанаты Хабиба атаковали российского бойца в «Инстаграме» за тренировки с Порье Весной Арман Царукян дал бой другу Хабиба, а сегодня называет чемпионом его будущего соперника. Теперь в его соцсетях жара.

К счастью, возникший из ниоткуда конфликт утих, да и сам Арман внёс ясность в ситуацию, настаивая на безобидности своего поста и уважении к Нурмагомедову. Теперь самое время молодому атлету сосредоточиться на непростом бое.

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Также на UFC 240 подерутся полусредневесы Джефф Нили Нико Прайс: в преддверии двух главных боёв вечера набирающиеся опыта в главном ММА-промоушене нокаутёры должны показать публике настоящую рубку.Открывать же основной кард UFC 240 предстоит поединку не менее малоизвестных Марка Андре Барио из Канады и польского средневеса Кристофа Йотко.

Прелимы

Алексис Дэвис – Вивьен Араухо

Хаким Даводу – Йошинори Хориэ

Гэвин Такер – Сун Ву Чой

Александр Пантойя – Дейвезон Фигередо

Джиллиан Робертсон – Сара Фрота

Эрик Кох – Кайл Стюарт