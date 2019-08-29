«Хабиб решил, что он избран Всевышним». Тактаров предъявил Нурмагомедовым

Ещё недавно Олег ездил к ним в гости в Дагестан и был тронут тёплым приёмом… Абдулманап и сейчас просит людей не оскорблять Тактарова.

Перед каждым боем Хабиба обязательно случается какой-нибудь конфликт вокруг его имени. Это неизбежно, если ты — большая звезда спорта. Лучше всего Нурмагомедову об этом может рассказать боксёр Сергей Ковалёв: за несколько дней до его весеннего боя с Элейдером Альваресом в прессе появились слухи о нападении российского чемпиона на американскую модель. Якобы Крашер прошлым летом проследовал за девушкой до её дома после вечеринки, где они познакомились, и накинулся на неё с кулаками.

«Я не верю! Серёга не мог». Экс-тренер Ковалёва — про обвинения боксёра Аброр Турсунпулатов работал с Ковалёвым в период, когда тот, по сообщениям американских СМИ, напал на женщину.

Та история быстро заглохла, но перед следующим боем Ковалёва случилась новая — похожая на предыдущую. Незадолго до потрясной победы над Энтони Ярдом про Сергея говорили, что он неподобающим образом вёл себя во время перелёта: приставал к пассажирке, пытался сперва её поцеловать, а потом якобы — включить кулаки. И в итоге опять — ни доказательств, ни развития скандала.

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К Хабибу неприятные истории липнут не хуже. Правда, по смыслу они, как правило, другие и многие из них Нурмагомедов провоцировал сам. Например, было не совсем понятно, зачем Орлу незадолго до главного боя в жизни с Конором Макгрегором понадобилось устраивать разборки с разными артистами, жаждущими выступить в его родной Махачкале. Конфликт с деятелями культуры не помешал ему убрать с пути заклятого врага по октагону. Однако это не значит, что у него железные нервы и что можно отвлекаться на сомнительные склоки параллельно с активной фазой подготовки к поединку.

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Перед второй защитой титула Нурмагомедов вновь оказался в центре конфликта, но в этот раз ссор из избы вынес вовсе не он. Известный критик российских бойцов ММА и первый в истории нашей страны обладатель пояса UFC (пишем именно так — к этой формулировке не подкопаться и с ней не поспорить) Олег Тактаров вдруг разразился резкими словами в адрес Хабиба и его отца Абдулманапа. Несколько месяцев назад Русский Медведь атаковал посредством своего «инстаграма» тяжеловесов Сергея Харитонова и Виталия Минакова, за что сам подвергся критике со стороны нашей ММА-общественности.

Вот эта история:

«Отломал бы ногу, которая летит в пах». Олег Тактаров против всех Легенда спорта ярко высказывается в своих соцсетях, но нравится это далеко не всем.

Тогда всё кончилось обещанием Тактарова перестать обсуждать с журналистами и вообще в медиапространстве российские ММА и их героев. Однако накануне главного события года для наших смешанных единоборств Олег Николаевич не выдержал и нарушил молчание…

«Это была личная инициатива Хабиба, — отсылает Тактаров к истории с Нурмагомедовым и артистами Black Star в интервью YouTube-каналу «ОТДУШИВДУШУ». — Никто концерт Крида не запрещал. Он решил, что он может стать наместником бога в Дагестане. Человек всю жизнь тренировался, ничего не получалось, вдруг стало получаться, и ему показалось, что он избран Всевышним и может диктовать свои условия.



Я не знал, кто такой Крид. Я бы заступился. Но я написал, что не нужно лезть в эту тему, кому надо, те всё равно будут его слушать».

Изначально напряжение между Тактаровым и Нурмагомедовым возникло из-за всеобщего спора — правильно ли считать Олега первым чемпионом UFC из России или это звание легитимно завоевал Хабиб, когда весной прошлого года одолел Эла Яквинту. Горячее всего стало, когда Нурмагомедов подколол Тактарова в соцсетях: UFC опубликовал постер со списком чемпионов компании за всё время, и в нём не оказалось победителя турнира UFC 6, получившего за тот успех пояс. Хабиб сопроводил этот пост издевательским комментарием «Тактарова не вижу». Получается, согласно логике промоушена, Олег Николаевич действительно не может считаться чемпионом, что называется, по новому стилю. В 1995-м турниры Абсолютного бойцовского чемпиона проходили по иному формату: Тактаров выиграл свой трофей, побив троих соперников за один день.

После победы над Конором Макгрегором Хабиб внезапно решил сделать шаг навстречу примирению с Тактаровым и позвал того в гости. В горы. Последний записал в ответ трогательное видео, в котором пообещал приехать к Нурмагомедову-отцу и Нурмагомедову-сыну.

А позже сдержал обещание. Поездка, судя опять же по материалам из «инстаграма» Тактарова, удалась. Казалось, они подружились навсегда и больше не будут ссориться. Даже после того, как Олег в одном из следующих интервью усомнился в искренности приглашения со стороны Нурмагомедовых.

И вот вчера зародился новый скандал. Помимо выдержки выше, Тактаров в том же интервью, например, зацепил Хабиба и его отца Абдулманапа всё на ту же тему чемпионства.

«Я 23 года назад выиграл. Жил прекрасно 20 лет. И вдруг откуда ни возьмись появились специалисты, появился папа, тренер, великий маг и волшебник, и решил, что я не первый чемпион UFC. Они позвонили мне за день до выхода интервью, где было рассказано, что технически я не первый и про меня надо забыть.



Как можно это трогать? Это есть, это тот фундамент, на котором вы, собаки, выросли. Емельяненко тронул этот фундамент пару раз — и что с ним стало? Я же не прошу денег, славы. Просто не несите чепуху. Все, кто вякнул, — попали в нокаут, биография их пошла в никуда. Это закон жизни, закон Вселенной».

Тут без имён, хотя и без них понятно, кто есть «папа», «великий тренер», «волшебник». Намёк про биографию также весьма несложно раскусить.

Непонятно, с чего вдруг именно сейчас Тактарову понадобилось заряжать новой силой старый никому ненужный спор. До поединка Хабиба с Дастином Порье остаётся всего девять дней, и отвлекаться на скандалы российскому чемпиону не время. Кстати, о шансах Нурмагомедова на вторую успешную защиту Олег Николаевич говорит весьма сдержанно и, кажется, не собирается «топить» за соотечественника.

«Будет непросто. Нет, вы посмотрите, до этого было тяжело с Яквинтой. Он строитель, работает, иногда тренируется. Было ли тяжело? Было. Далее был Макгрегор, который два года не выступал и который фактически участвовал в фейк-бое с Мейвезером. Потому что Мейвезер поставил на себя в десятом раунде и, бедный, не знал, как не нокаутировать Макгрегора раньше. Он поставил на свою победу в десятом раунде, и его задачей было — выиграть в этом раунде. Бой с Макгрегором был непростым. Сейчас будет очень сложно. Он чемпион, его изучают, он вынужден думать, как делать деньги. Уже нет того драйва, потому что в жизни всё появилось, всё есть».

Хабиб пока никак не отреагировал на высказывания Тактарова. Зато ответил его отец. Надо сказать, Адбулманап выбрал в данной ситуации позицию, которую хочется поддерживать со стороны.

«Большая просьба ко всем. Нельзя отвечать на оскорбление „дурак — сам дурак“. И конфликта не было, Олег, у меня с тобой. Вы со своим тренером были у меня в гостях. Погостили, провели хорошо время и уехали. А теперь Фёдора, Хабиба и меня ты хочешь достать. Спасибо тебе за всё. Обращаюсь ко всем, не оскорбляйте Олега».

Достойно. И будем надеяться, столь же достойная и мужская реакция последует и со стороны Тактарова. Олег Николаевич — действительно большой (во всех смыслах) боец и своё особое место в истории смешанных единоборств занял заслуженно. Вероятно, у него есть причины обижаться на Хабиба и Абдулманапа, но хотелось бы, чтобы столь достойные люди решали свои личные вопросы таким образом, чтобы другие брали с них пример. Тактаров говорит, ради этого он и ведёт свой «инстаграм».