Невероятный Гена. 5 побед, из-за которых все боятся Головкина

GGG снова может стать чемпионом мира к концу недели. Вспоминаем, как он стал легендой.

5 октября (6-го рано утром мск) на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проведёт свой 42-й бой великий казахстанский боксёр Геннадий Головкин. Мы привыкли, что GGG защищает в своих поединках какой-либо значимый титул, однако в предстоящем он, так же как и его соперник Сергей Деревянченко, будет в роли претендента на вакантный пояс по линии IBF.

Ранее Геннадий уже владел этим и двумя другими значимыми трофеями (WBA и WBC) и долгое время считался доминирующим лидером своей весовой. В преддверии очередного титульного забега экс-чемпиона «Чемпионат» вспоминает победы, благодаря которым GGG почти наверняка обеспечил место в Зале боксёрской славы.

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Геннадий Головкин — Габриэль Росадо

19 января 2013 года

«Мэдисон Сквер Гарден», Манхэттен, Нью-Йорк, США

Первый поединок Головкина на великой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке — это можно назвать признанием. И в соперники попался не особо звёздный, но относительно известный и крепкий претендент Габриэль Росадо. Это была шестая и добровольная защита GGG его титула чемпиона мира в среднем весе по версии WBA. Росадо вопреки ставкам поначалу неплохо показывал себя в бою против явного фаворита. Королю Габриэлю удавалось время от времени ловить Головкина на контратаках, что, впрочем, не таило для казахстанца особой угрозы.

По ходу поединка стало понятно, что удары чемпиона были гораздо более значимыми, а доносил он их до цели всё чаще и чаще с каждым новым раундом. В итоге в седьмой трёхминутке наступила неминуемая развязка. Своей очередной затяжной атакой Головкин заставил угол Росадо остановить избиение своего подопечного и выкинуть полотенце. Так GGG досрочно выиграл свой второй поединок на HBO.

Геннадий Головкин — Кёртис Стивенс

2 ноября 2013 года

«Мэдисон Сквер Гарден», Нью-Йорк, США

Бой с Кёртисом Дэвисом стал для Головкина четвёртым за 2013 год, что говорит о феноменальной активности Геннадия в период, когда он был на пике своих возможностей. К сожалению, отчасти такая активность была связана и с уровнем тогдашней оппозиции самого страшного средневеса своего поколения. GGG слишком легко разбирался со всякими Исидами и Макклинами (на этих двоих было потрачено не более 20 минут чистого боя в целом), потому и мог себе позволить выходить на ринг каждые два-три месяца. Лучше бы в это время Геннадий конкурировал с равными себе, но его менеджеры не могли обеспечить чемпиона достойными матчами.

Концовка 2013-го была более или менее удачной в плане внимания к фигуре казахстанца, и впервые это было связано не только с его собственным именем. Соперник Кёртис Стивенс проделал действительно качественную работу по части раскрутки боя. Чтобы вывести пуленепробиваемого Головкина из себя, Стивенс даже устроил импровизированные похороны GGG и запечатлел процесс на фотокамеру.

Стоит отдать должное американцу: получилось любопытно и ярко. Однако в поединке Стивенс скорее сам был гораздо ближе к «отъезду» на тот свет, чем преждевременно похороненный им соперник. Головкин уже во втором раунде отправил претендента в нокдаун, заодно подарив любителям бокса мем в виде обескураженного лица Кёртиса Стивенса, шокированного силой левого хука от GGG. Всего же американца хватило на восемь полных раундов (на девятый его отказалась выпускать команда), что можно счесть вполне достойным результатом относительно прочих соперников Головкина в ту пору.

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Геннадий Головкин — Давид Лемье

17 октября 2015 года

«Мэдисон Сквер Гарден», Нью-Йорк, США

Первый объединительный бой в карьере Геннадия Головкина. Казахстанский боксёр претендовал на пояс по линии IBF в среднем весе, которым на тот момент владел канадец Давид Лемье. Боец с хоккейной фамилией казался первым представителем этого дивизиона, способным конкурировать с GGG в мощи. На деле крепости Лемье хватило на восемь неполных раундов — и ему действительно пришлось проявить свою силу духа в полной мере. Головкин с самого начала забрал себе инициативу, и к пятому раунду соперник был уже основательно избит. Именно в тот момент Лемье не выдержал и ненадолго прилёг на настил ринга после пропущенного удара слева в печень от GGG.

Давид продолжил драться, но только ради того, чтобы окончательно выйти из поединка в восьмом раунде. Рефери надоело смотреть на то, как Головкин всаживает свои тяжеленные кулаки в потрясённого Лемье, и он вмешался, зафиксировав 21-й нокаут в исполнении Геннадия подряд. Кстати, это был дебют казахстанца в PPV-шоу.

Геннадий Головкин — Келл Брук

10 сентября 2016 года

«O2 Арена», Лондон, Англия, Великобритания

За эту победу Головкина долго критиковали, поскольку Келл Брук поднялся в весе ради супербоя. Однако не стоит забывать, что британец на тот момент, пусть и в своей категории, но владел чемпионским титулом по версии IBF. А столь рискованный вариант Келл выбрал ради титулов Головкина — казахстанец на тогда удерживал ремни IBF, WBC и WBA и на кон против Брука поставил все эти пояса кроме последнего.

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Природный полусредневес, как и ожидалось, не смог навязать борьбу столь мощному средневесу. Мало того, для Брука вся эта авантюра и вовсе закончилась тяжёлой травмой. У проигравшего нокаутом в пятом раунде британца диагностировали перелом лицевой кости. Келл долго не мог отойти от той неудачи как физически, так и морально. Грустным получилось и возвращение — Брук в первом же поединке после фиаско с Головкиным уступил свой пояс Эрролу Спенсу-младшему.

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Геннадий Головкин — Дэниел Джейкобс

18 марта 2017 года

«Мэдисон Сквер Гарден», Манхэттен, Нью-Йорк, США

Первый по-настоящему опасный и близкий по уровню соперник попался Головкину на пути лишь в позапрошлом году, когда казахстанцу было уже 35 лет. Дэниел Джейкобс — первый, кто не упал в нокаут от рук GGG за долгое время. Да, американец побывал в нокдауне в середине схватки, но смог полностью восстановиться и неслабо потрепать нервы фавориту.

Многие специалисты позже отмечали, что победу в поединке Головкин — Джейкобс вполне можно было отдать и второму, но в то время слишком уж отчётливо маячил супербой GGG против Сауля Канело Альвареса, потому успех Геннадия был удобен примерно всем.

Кстати, долгожданную первую встречу с Канело Головкин свёл вничью, но многие увидели в тогдашнем решении боковых несправедливость, и даже Джейкобс высказался на тему спорности того исхода, выразив уверенность в том, что победы больше заслуживал Головкин. Визуально преимущество Геннадия над Альваресом в первом их матче было более ощутимым, чем в его же поединке с Джейкобсом. Оттого и удивительно, насколько разными получились результаты на судейских карточках.