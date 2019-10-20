Пробитая американская мечта. Как чемпион из США потерял всё

Из Криса Уайдмана лепили американского бойца №1. Теперь ему советуют закончить карьеру, чтобы сберечь здоровье.

Похоже, у чемпиона полутяжелого дивизиона UFC Джона Джонса появился новый соперник. Доминик Рейес втоптал в настил октагона Криса Уайдмана и установил потрясающее достижение, которое просто не может не быть вознаграждено титульным шансом. Он стал шестым «полутяжем» в истории организации, кто довел победную серию до шести побед подряд.

Но речь в материале пойдет не о новом соискателе золота Костлявого. В центре нашего внимания — экс-чемпион UFC, от которого и пришлось рефери оттаскивать победителя Рейеса.

Бойца лишили победы из-за ингалятора. Харди не первый раз попал в глупую историю Грэг ни одного поединка в UFC не провёл без приключений. На одном турнире с ним Пантера Родригес устроил очередное шоу в октагоне.

Путь от нищего подростка до чемпиона UFC – красивый рассказ о жизни Кристофера Джеймса Уайдмана, клише типичного американского бестселлера. Помимо финансового неблагополучия, проблемой для маленького Криса был… его собственный брат! Тот бил и оскорблял Уайдмана. Издевательства стали происходить на постоянной основе: брат считался одним из самых жестоких ребят в Болдуине, городке в считанных километрах от Нью-Йорка, и никогда не делал поблажек родному человеку.

«Он заставил меня думать, что я буду получать как можно больше, пока не вырасту. Если он не бил меня, то он заставлял это делать своих друзей. Я получал десятифунтовый удар в голову, если отказывался принести ему печенье. Однажды он даже разбил мне лоб таким ударом», — рассказывал в одном из интервью Уайдман.

Но тяжелые условия жизни в юные годы не сломали, а лишь закалили будущего бойца. Сложно поверить, но Крис не испытывает злобы на обидчика, а, наоборот, благодарен ему за нелёгкие жизненные уроки:

«Какие бы неудачи ни были у вас за спиной, какие бы тяжелые времена вы не пережили, — справляясь со всем этим, вы становитесь собой. Вы становитесь сильнее! Вот почему я очень благодарен за всё, что было, за каждый жесткий случай, что случались со мной. Ведь они сделали меня таким, какой я есть».

Естественно, на помощь мальчику пришёл спорт. В раннем возрасте Кристофер с головой ушёл в борьбу, что в итоге и стало делом его жизни. Чемпионства в округе и штате, всеамериканские награды в колледже, два золота в дивизионе I All-American и бронза на турнире Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) – фундамент для будущих побед был заложен ой какой крепкий.

Несмотря на увлечённость спортом, Уайдман не забывал и об учебе. Он окончил университет Хофстра со степенью бакалавра в области психологии. В этом учебном заведении американец, параллельно с зубрёжкой конспектов, подрабатывал инструктором по борьбе.

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Тогда главной мечтой скромного парня продолжала оставаться олимпийская золотая медаль, считающаяся главным достижением для борцов. Но на Олимпиаду в Пекин ему отобраться не удалось, и Крис решил податься в смешанные единоборства.

И кто же мог подумать, что в ММА Уайдман так раскроется! Найдя прекрасный баланс между высококлассным ведением боя в партере и взрывном чередовании ударов ногами и руками, представитель США победоносно ворвался в новый для себя вид спорта. Четыре подряд победы в организации Rise of Champions, и на столе перед Крисом уже красуется контракт от главного ММА-промоушена в мире.

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Алессио Сакара, Джесси Бонгфельдт, Том Лоулор, Демиан Майя и Марк Муньос – непобеждённый Крис Уайдман сносил всех со своего пути к титульному шансу. Кто, как не прекрасный борец почти олимпийского уровня, мог составить оппозицию победившему на тот момент во всех 16 поединках под эгидой UFC чемпиону Андерсону Силве?

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И Крис с задачей прервать гегемонию Паука прекрасно справился. Но не в партере: во втором раунде зазнавшийся бразилец решил подразнить претендента, начав откровенно поясничать, за что и поплатился — легенда ММА улетел в глубокий нокдаун, повергнув Лас-Вегас в шок. Та победа Уайдмана на UFC 162 и поныне называется экспертами одним из величайших апсетов в истории смешанных единоборств.

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Реванш не заставил себя долго ждать. На сей раз Паук обошёлся без пижонства, крайне осторожно подойдя к новой встрече со сбросившим его с вершины олимпа Уайдманом, но бой закончился ещё более плачевно. Хорошо подготовленный лоукик по Крису привёл к жуткому перелому ноги. Фотографии того эпизода – завсегдатаи подборок «Самых ужасных травм в истории спорта».

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Затем были две успешные защиты титула от Лиото Мачиды и Витора Белфорта. Казалось, на место Андерсона Силвы пришел чемпион, намеренный доминировать не меньше прославленного бразильца.

К несчастью для Криса, «0» в графе поражений сохранить не удалось. Державший в страхе весь дивизион средневесов Люк Рокхолд на UFC 194 не оставил шансов Уайдману, уничтожив чемпиона на его же территории – в партере.

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И как же похожи стали судьбы Криса и Люка после того турнира! Словно химические элементы которые не должны были соприкасаться, бойцы вступили в реакцию, повлекшую не только череды травм и срыв нескольких реваншей, но и крах карьер в целом.

1. Падение в рейтинге средневесов.

После поражения Рокхолду Уайдман провёл еще четыре боя, в которых трижды проиграл ТКО. Люк выходил в октагон столько же раз: потеряв пояс в бою с Майклом Биспингом, подрабатывающий моделью в ведущих мировых брендах спортсмен затем дважды портил свою внешность, улетая в нокауты.

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2. Переход в «полутяжи» и вызов на бой Джона Джонса.

«Я иду вверх за Джонсом. Он выглядит бойцом, которого можно побить. Да, он хорош на ногах, действует тактически, умеет приспосабливаться и использовать свои преимущества. Однако я вижу, в чём могу взять над ним верх — мне нравятся мои шансы», — говорил Рокхолд.

А теперь посмотрите, как о свержении Джонса грезил Уайдман:

«Хочу испепелить Доминика Рейеса и сразу встретился с Джоном Джонсом. Я сошелся с Андерсоном Сильвой, когда он был величайшим. Теперь же встречусь с Джонсом, пока он величайший. Ведь ещё никому не удавалось повалить его в партере. Кормье слишком низкий, а я высокий и смогу добраться до его ног. Когда я сяду на него, каким будет Джонс? Увидим».

3. Ужасающие дебюты в новой весовой.

Первые поединки в полутяжёлом дивизионе поставили под сомнение уровень обоих экс-чемпионов. Люку Рокхолду чуть не снес с петель челюсть Ян Блахович, одержимый местью за трешток американца, а Криса Уайдмана уже в первом раунде турнира в Бостоне пригвоздил добиваниями Доминик Рейес.

«Сейчас я не заинтересован в том, чтобы снова драться. Вполне возможно, что я никогда не выйду в октагон», — на днях огорошил фанатов Люк, у которого, похоже, после последних неудач попросту опустились руки.

У Криса же ситуация ещё более плачевная: пять поражений в шести последних поединках. Не удивляйтесь, если в ближайшее время ещё одна звезда UFC, не сумевшая вернуться на былые высоты, сделает громкое заявление.