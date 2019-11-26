Хабиб выбрал Фергюсона. Это самый опасный соперник

У российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова появился соперник. Почти официально им стал американец Тони Фергюсон. Менеджер Орла Али Абдель-Азиз сообщил, что его главный клиент уже подписал контракт на поединок с претендентом из США. Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов назвал третью защиту титула своего сына «боем мечты». А президент UFC Дэна Уайт заверил, что контракты были разосланы обеим сторонам, но подписал его пока что только чемпион.

«Чемпион подписал соглашение на поединок против Тони Фергюсона. Орёл приземлится в Бруклине 18 апреля. Это всё для фанатов», — написал Абдельазиз в «инстаграме» и прикрепил к посту фотографию контракта.

Всё это немного похоже на небольшое давление на Фергюсона со всех сторон, но если говорить по фактам, почти все стороны, отвечающие за сложный процесс матчмейкинга на этом уровне, кажется, договорились между собой о том, что Тони и Хабиб всё же проведут бой.

Где и когда

18 апреля, Бруклин (Нью-Йорк, США). Естественно, один из самых ожидаемых поединков в истории лёгкого веса UFC станет главным в номерном шоу компании (скорее всего, UFC 247). Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон давно шли друг к другу. Их схватку пытались организовать четырежды, и постоянно кто-то из двоих получал травму (каждый по два раза). На сегодня Нурмагомедов и Фергюсон ведут рекордные для своего дивизиона серии по 12 побед внутри UFC, и это также делает их поединок особенным.

«Мы подписали контракт и движемся к цели, чтобы стать лучшим в независимости от весовой категории. И этот бой подходит. Оба бойца идут на встречных курсах, и хочу сказать что в UFC никогда не встречались бойцы, у которых было бы по 12 побед подряд. Я называю это бой мечты для всех фанатов смешанных единоборств. Мы сделаем всё зависящее от нас, чтобы принести победу нашим болельщикам и России, а результат за Всевышним», — написал в соцсетях Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник Хабиба.

Кто такой Тони Фергюсон?

Тони Фергюсону 35 лет, а на момент поединка с Хабибом (если всё пойдёт по намеченному плану) будет уже 36. Он в UFC с 2011 года. Американец начал свой путь в компании с реалити-шоу The Ultimate Fighter, сезон 13, который он выиграл. Дальше Фергюсон решил выступать в лёгком весе, где сейчас ведёт серию из 12 побед. Последний раз Тони проигрывал Майклу Джонсону в мае 2012 года. За четыре месяца до этого Хабиб Нурмагомедов победно дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате, «задушив» Камала Шалоруса. Спустя четыре года Хабиб победит того самого обидчика Фергюсона — Майкла Джонсона.

Параллельно Тони Фергюсон будет уничтожать почти всех тех же людей, кого бил Нурмагомедов на своём пути к неоспоримого чемпиона UFC. Но Фергюсон смог стать лишь временным чемпионом, и на данный момент его этого титула уже лишили. Считается, что Фергюсон — самый опасный из всех, кто может попасться Хабибу в соперники. Тони очень выносливый, агрессивный и непредсказуемый боец. Он терпелив, хорошо борется и отлично защищается от тех, кто борется не хуже него. Однако у американца есть и очевидные минусы.

Во-первых, возраст. Как был сказано выше, Фергюсону скоро 36, для лёгкого веса это много, хотя боец особых признаков старения пока не показывал. Во-вторых, Тони пропустил достаточно много тяжёлых ударов в голову, несколько раз был в нокдаунах и вообще зачастую дерётся весьма безрассудно, что на руку Нурмагомедову. И в-третьих, американец бывает самоуверен и в своих интервью отмечает, что хочет испытать себя с Хабибом именно на земле. Такое желание может дорогого стоить претенденту на титул.

Почему бой не в России?

Потому что никто изначально и не собирался устраивать поединок Хабибу Нурмагомедову в России именно с Тони Фергюсоном. Да, чемпион практически анонсировал свой бой на родине в обозримом будущем, обозначив, что, скорее всего, это будет арена в Санкт-Петербурге. Плюс Российский государственный фонд прямых инвестиций, по сообщениям, готов помочь в реализации столь крупного проекта, как бой Нурмагомедова в России. Однако если Хабиб и подерётся в своей стране, то это будет ещё более принципиальный в личном плане и выгодный в плане финансовом реванш с Конором Макгрегором.

«Ждал вопрос про флаг». Хабиб наконец-то появился в Москве и заговорил Нурмагомедов устроил встречу с фанатами и журналистами в Москве и даже не ушёл с неё до начала. Однако прошла она не очень гладко.

На недавней встрече с фанатами в Москве Нурмагомедов немного рассказал о переговорах с руководством относительно следующего поединка. Уже тогда он намекнул, что говорят они, в основном, о Фергюсоне и что Макгрегор далёк от реванша сегодня:

— Нам сложно договориться: я хочу, чтобы Атлетическая Комиссия Невады извинилась передо мной за большой штраф и вернула деньги, — почти миллион долларов — которые я отдал. Если они это сделают, тогда UFC сможет организовать нам бой весной. Нас хотят свести в Вегасе в марте. Ещё в апреле планируется турнир в Нью-Йорке — возможно, мы с Тони подерёмся там.

Что касается реванша с Конором, то для титульного боя нужно 10 боёв. Если он выиграет 10 поединков, то я ему дам реванш.

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К слову, сам Макгрегор собрался возвращаться в дело 18 января 2020 года. Его соперником, скорее всего, станет Дональд Серроне.

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Проклятие

На истории противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона стоит остановиться отдельно. Пока рано мечтать о том, что их поединок действительно произойдёт в апреле 20-го, как нам обещает менеджер россиянина. И дело не только в том, что американец не спешит подписывать контракт на бой. Никак нельзя забывать о проклятии, которое преследует Хабиба и Тони с 2015 года. Тогда они, будучи топовыми претендентами лёгкого веса должны были подраться первый раз, и им даже забронировали место на ивенте TUF Finale 22 11 декабря. Однако российский боец получил травму рёбер и пропустил важнейший выход, а после и много месяцев вне октагона.

Поединок Фергюсон – Нурмагомедов сорвался в четвёртый раз. Как это возможно? Если это не затянувшаяся первоапрельская шутка, то бой проклят.

17 апреля 2016 года Нурмагомедов и Фергюсоон могли подраться на UFC on Fox 19, но в этот раз уже американец испытал серьёзные проблемы со здоровьем. Из-за жидкости в лёгких Тони выбыл на несколько месяцев, а Хабиб вернулся к выступлениям после долгого перерыва и вынес в одну калитку дебютанта Даррела Хорчера, заменившего тогда Тони.

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4 марта 2017 года Хабиб и Тони должны были оспорить титул временного чемпиона, но снова организаторам пришлось огорчить фанатов скверными новостями. Из-за экстремальной сгонки веса Нурмагомедов не смог выйти на встречу с Фергюсоном. UFC 209 остался без титульного боя в лёгком весе.

7 апреля 2018 года UFC 223 выявил нового чемпиона компании в лёгком весе после того, как прежний король лайтвэйта Конор Макгрегор был вынужден сложить с себя полномочия первого номера дивизиона из-за долгого простоя. Поясом отныне завладел Хабиб Нурмагомедов, на нью-йоркском турнире одолевший без особых проблем Эла Яквинту. Да, именно середнячок рейтинга в тот вечер стал соперником Орла, а не его изначальный соперник Тони Фергюсон. Эль-Кукуй за неделю до поединка (то есть — 1 апреля) споткнулся о провод на ТВ-студии и порвал себе связки колена. Естественно, подраться он не смог, так сорвалась четвёртая попытка устроить бой Нурмагомедова с Фергюсоном.