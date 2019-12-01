Конор снова собирается биться со стариком. Его новому сопернику Серроне 36 лет

«18 января Конор Макгрегор подерётся в Лас-Вегасе. Знаю, кто соперник, но не могу назвать его имя. UFC может изменить планы, если назову… Но знаете, мне наплевать, с кем драться!» — так в октябре Печально Известный анонсировал своё возвращение на резонансной пресс-конференции в Москве.

«Я в Москве, а Хабиб улетел из страны». Макгрегор приехал в Россию Конор приехал на родину главного врага. Его тепло приняли.

Но шли недели. Незаметно минул месяц. Привыкшие к постоянным громким заявлениям примадонны смешанных единоборств болельщики повесили носы. Сколько таких фраз бросал за последний год Конор (завершавший карьеру и возвращавшийся обратно), сколько вызовов было брошено в «Твиттер»-пространство (Макгрегор приглашал в октагон Мейвезера и провоцировал Хабиба, рассуждал о реваншах с Холлоуэйем и Алду, вселял надежду в Порье и прогнозировал завершение трилогии с Диазом). Неужели опять кумир миллионов поигрался со СМИ, чтобы затем пропасть с радаров?

Как дела в качалке? Емельяненко нокаутировал сторонгмена Кокляева в 1-м раунде Михаил пару раз неплохо зацепил Александра! Но шоу всё же не продлилось долго.

Сложно поверить, но бывший чемпион UFC в двух весовых категориях обещание сдержал. Подписан долгосрочный контракт с организацией на три поединка, первый из которых уже заставляет фанатов с нетерпением ждать января 2020-го и дебютного номерного турнира года UFC 246.

Только вот незадача: главной звезде промоушена не просто позволили не гонять вес и подраться в полусреднем весе, но ещё и подобрали крайне удобного соперника, который, по логике, должен стать «трамплином» для Макгрегора навстречу рематчу с Нурмагомедовым.

Нет, принижать заслуг урвавшего куш Дональда Серроне (как же он жаждал встречи с Конором, буквально выпрашивая денежный бой в несвойственной себе манере) никто не собирается. Ковбой – живая легенда спорта; воин, путь которого прекрасно описывают его достижения, которыми сам атлет не преминул похвастаться в соцсети в преддверии анонса 51-го поединка на профессиональном уровне. Рекорды UFC по числу побед (23), по количеству досрочных побед (16), по числу бонусов за яркий бой (18), по числу нокдаунов соперников (20) и по числу нокаутов ударом ногой (7) – безусловно, список впечатляющий!



Жаль, что это уже история.

Терял часть кишечника, падал со скалы, тонул в океане: Серроне не боится смерти? Ковбой собирается снова испытать судьбу, разделив клетку с Тони Фергюсоном. И всё это ради новорождённого сына, титула и боя с Хабибом.

Реальность же такова, что Серроне проиграл два поединка кряду и никак не может стать последней преградой для претендента на пути к чемпиону. Да, в бою с Фергюсоном ветеран ММА смотрелся достойно (как знать, чем закончилась бы та «рубка», не прерви её врачи из-за катастрофически заплывшего глаза Дональда), однако в последнем противостоянии он просто отбывал номер, уже в первом раунде улетев в нокаут от Джастина Гэтжи. Борьбы забитый до отказа стадион «Rogers Arena» в Ванкувере даже не увидел…



Тот канадский вечер расставил все точки над «i»: Дональду не по силам биться с топами рейтинга, а с мечтами о титульном поединке стоит попрощаться и наконец подумать о пенсии.

При таком раскладе именно идущий на серии из трёх побед Гэтжи и экс-обладатель временного пояса Дастин Порье, проведший крайне конкурентный поединок с Хабибом, заслуживали возможность поприветствовать Конора после полуторагодичного простоя. Об этом просили и фанаты: грозные ударники, жаждущие яркого побоища с Печально Известным – вот истинная проверка для твердящего на каждом шагу о своих неувядающих кондициях Конора.



Хочешь Нурмагомедова – пройди первые номера рейтинга, разве нет?

Хабиб выбрал Фергюсона. Это самый опасный соперник Нурмагомедов сделал шаг навстречу самому устрашающему легковесу США. Все ждут ответа Тони. Макгрегор в пролёте.

А что же на деле: Гэтжи и Порье, похоже, подерутся между собой, а UFC решит по-детски обмануть россиянина.



«Сейчас Макгрегор кричит о реванше… Пусть сначала заслужит его. Он не побеждал уже больше трёх лет. Чтобы подраться за пояс UFC, я одержал десять побед подряд. И это не считая 16 боёв, которые я провел до подписания контракта с промоушеном. Я всегда доминировал, а самое главное – заслужил матч за титул не языком, а делом", – выдвигал свои условия Нурмагомедов.



«Слово Орла — закон», — усмехнулись в промоушене. И дали Макгрегору пятого (!) номера рейтинга вместо свободных №2 (Порье) и №4 (Гэтжи), максимально облегчив задачу Конору.



Видимо, прав был Абдулманап Нурмагомедов, который, рассуждая о дилогии сына с ирландцем, поставил под сомнение класс ирландца:



«Раньше у Макгрегора всё получалось, а теперь его уничтожают. Серьезно: думаю, что первая шестерка его уже не почувствует как соперника, достойного боя за пояс».

Испортить замысел организации может лишь сам Серроне. Если не обольстится Ковбой внушительным чеком, не сочтёт для себя задачу выполненной, то хорошо подготовится к поединку и выйдет в октагон Лас-Вегаса с мыслью: «А что если не Хабиб-Макгрегор, а Хабиб-Серроне?»



Аргументы очевидны: боец всё ещё на ходу (три выхода в клетку за 2019 год с внушительной победой над проспектом Александром Эрнандесом), изгоняющий страх поражения статус андердога и, возможно, главный бой в карьере. Глядишь, затащит ветеран самоуверенную звезду в так нелюбимые Макгрегором поздние раунды, и 2020 год в смешанных единоборствах начнётся совсем не по расписанному сценарию.