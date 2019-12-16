Удар цапли. Ян вырубил Фейбера очень необычным киком

Может показаться, что Пётр исполнил приём коряво, но всё было продумано идеально.

Уже шестую победу за полтора года в UFC одержал потрясающий Пётр Ян в прошедшие выходные, и это точно пока главный успех российского бойца в карьере. То, как Ян вынес самого Юрайю Фейбера, действительно впечатляет.

Три безумные рубки чемпионов и рождение большой звезды из России! UFC 245 захочется пересмотреть.

Полное доминирование во всех аспектах, несколько нокдаунов на любой вкус и итоговый брутальный нокаут зрелищным хай-киком — Пётр показал себя большим мастером боевых искусств на UFC 245. Да и вообще, омские парни прямо-таки неистово отжигали в прошедший уик-энд.

Шторм на Урале. Шлеменко разнёс в щепки опаснейшего соперника Какой же красавец!

Что касается решающего момента схватки Ян — Фейбер, то в нём Пётр продемонстрировал отличную бойцовскую изобретательность, резкость и пластичность. В самом начале третьего раунда только раздухарившийся россиянин и уже избитый американец сошлись в клинче. Бойцы чуть повозились в этом положении, попытавшись занять более выгодное положение, но довольно быстро передумали и расцепились. Тут-то Фейберу и не хватило внимательности и реакции. Ян идеально поймал момент выхода из клинча и бросил в подбородок соперника точнейший хай-кик.

Удар хоть и влетел в цель, но с виду вовсе не был похож на идеально исполненный. Скорее показалось, что боец из России вообще задумывал пробить коленом, но когда понял, что не дотянется, разрядил ногу во всю длину. Получился не самый стандартный по исполнению фронт-кик, слегка напомнивший движения цапли.

В ходе поединка Ян то и дело по-хорошему задирал Фейбера, то улыбаясь, то разводя руки в стороны. Эффектнее всего выглядел этот жест именно в решающий момент. Пётр был настолько уверен в эффективности своего попадания, что даже не ринулся добивать Юрайю — россиянин лишь дал понять, что в отличие от соперника, он готов драться ещё и ещё. Но американец уже не мог продолжать.

Спустя несколько минут после победы Пётр пересёкся в подтрибунке с товарищем Фейбера и своим потенциальным соперником Коди Гарбрандтом. Встреча ребят с похожими прозвищами (No Mercy и No Love) чуть было не переросла в драку, но в итоге горячие парни предварительно договорились продолжить разборки весной.

Видео доступно на «Чемпионате».

Правда, не факт, что Яну это вообще нужно. Упорная работа в последние полтора десятка месяцев наделила Петра статусом, до которого бывшему чемпиону Гарбрандту ещё придётся попахать какое-то время. Гораздо правильнее и справедливее было бы требовать себе титульник против Генри Сехудо. «Тройной чемпион» сегодня видится логичным и уж точно заслуженным соперником для новой звезды из России.