Бой с Ковбоем может стать для Макгрегора последним. Объясняем почему

2019 год в UFC задал высокую планку для промоушена: новые звёздные чемпионы и яркие бойцы, огромное количество турниров по всему миру и, как итог, развитие бизнеса на новых площадках, включая Восточную Европу и Азию.

Конор начинает погоню за Хабибом. Макгрегор — Серроне. LIVE UFC 246 — первый турнир года! Ирландец наконец-то получил «правильного» соперника и теперь, может быть, вернётся на победную серию.

2020-й, по мнению руководителей организации, должен принести не меньшую прибыль в казну частной компании. И, чтобы доказать серьёзность своих намерений, Дэна Уайт решил открыть календарный год номерным турниром с участием главного актива UFC.

Несносный босс. Почему президент UFC всё время ссорится с бойцами Дэну Уайта называли «сучкой», «мошенником», «болтуном», а собственная мать считает его ужасным человеком.

Конор Макгрегор снова в деле! Уже через сутки экс-чемпион в двух дивизионах вернётся в клетку, чтобы не просто одолеть ветерана ММА Дональда Серроне, но ещё и доказать всем: экс-чемпиона в двух весовых категориях слишком рано списали со счетов.

UFC 246

Когда: 18 января (19-е по Москве)

Где: арена «T-Mobile», Лас-Вегас, США

«Король вернулся!»

Никакого трештока. Когда вообще мы видели таким Конора Макгрегора, всё в тех же солидных костюмах и золотых часах предстающего перед поклонниками и журналистами? Кто-то скажет, что былая жажда словесных перепалок прошла; кто-то сделает ставку на пресыщенность славой, которая должна была наконец настигнуть Ноториуса. Но дело отнюдь не в этом: молчание лишь на время сменило дерзкие монологи, а эмоции дали подменить себя расчёту.

«Конор получит то, чего ждал… Он жаждет реванша с Хабибом, и в случае его победы в эти выходные он получит шанс на титульный бой. Это будет новый рекорд по продажам платных трансляций и просто величайшее шоу в истории UFC», — цитировал MMA Fighting президента UFC Дэну Уайта, оставившего не у дел желавшего рематч с Орлом Дастина Порье и идущего на серии из трёх побед нокаутами Джастина Гэтжи.

Можно долго рассуждать о нецелесообразности выбора трамплина для Конора навстречу Нурмагомедову и обвинять UFC в окончательном отходе от спортивных принципов. В качестве аргументов приводится и самый лёгкий на бумаге оппонент из всех возможных кандидатов, и желание организации угодить своему любимцу, и весовая категория, которая не имеет никакого отношения к охоте на Орла. Однако ирландца и его фанатов это ничуть не волнует – на войне все средства хороши, а победителя впоследствии судить не будут.

«Я выиграю у Серроне в любом весе. Я выиграю, даже если выйду в клетку больным», — не скрывал уверенности Макгрегор в интервью ESPN, добавляя, что на UFC 246 будет твориться магия.



Поражения же, которое может отбросить Ноториуса ещё дальше от титульного шанса или вовсе поставить точку в карьере атлета, в сценарии Конора попросту нет.

В 2015 году Макгрегор унижал Ковбоя, а теперь дружит с ним. Как это вышло Никто никогда не видел Конора таким дружелюбным, как перед поединком с Ковбоем. Неужели усвоил урок, который преподал Хабиб?

31 год, бойцовский пик (продолжительный простой не в счёт) и цель, которая близка как никогда — безусловно, в сенсацию не верят и в UFC. Победа Макгрегора важна и для промоушена. И вот почему.



Второе подряд поражение сделает невозможным проведение суперреванша с Хабибом. Россиянин и так занял принципиальную позицию относительно великой дилогии и настаивает на 10 победах Конора перед повторной встречей.



Кроме того, проигрыш Ковбою, скорее всего, потушит огонь в самом ирландце, который окончательно смирится с ролью бизнесмена.



Вот такой интригующий расклад, при котором Печально Известный буквально ставит всё на кон и идёт за нокаутом. Не потому ли так важен этот поединок для карьеры Ноториуса, неожиданно повисшего на волоске? И не потому ли так боязно за ирландца, пускай и подходящего к встрече с Серроне в статусе фаворита?

Разрушить представление ирландцу постарается ветеран Дональд Серроне. 50 поединков на профессиональном уровне, рекорды UFC по количеству побед (23), по количеству досрочных побед (16), по числу бонусов за яркий бой (18), по числу нокдаунов соперников (20) и по числу нокаутов ударом ногой (7) – чем ещё удивить живую легенду смешанных единоборств? Конечно же, миллионным чеком, который Ковбой всё-таки выстрадал годом вызовов Макгрегора на бой.

Макгрегор за следующий бой получит $ 5 млн, Хабиб — вдвое больше. У UFC новая звезда №1 И Конору пора с этим смириться.

Доволен подарками судьбы Дональд настолько, что излишне любезен со всеми. Даже с теми, кто в открытую провоцирует ветерана ММА. Он не стал реагировать на обидный прогноз Конора на их встречу, не припоминал Макгрегору оскорбительные слова пятилетней давности. Серроне лишь неустанно отсыпал комплименты в адрес ирландца, в корне изменившего его финансовое состояние.

В 2015 году Макгрегор унижал Ковбоя, а теперь дружит с ним. Как это вышло Никто никогда не видел Конора таким дружелюбным, как перед поединком с Ковбоем. Неужели усвоил урок, который преподал Хабиб?

Весь предварительный кард:



Мэйси Барбер – Роксанн Модаффери

Андре Фили – Содик Юсуф

Дрю Добер – Насрат Хакпараст

Чэс Скелли – Грант Доусон

Сабина Мазо – Джей Джей Олдрич

Тим Эллиотт – Аскар Аскаров

Брайан Келлехер – Оудэ Осборн

Алекса Камур – Джастин Ледет

Был учтив Ковбой и с Хабибом, из ниоткуда создавшим мощный инфоповод. Российский чемпион UFC высмеял Дональда за фрагмент из интервью: «Каждый раз я боюсь. Думаю, что у меня руки тяжёлые, ноги тяжёлые. И рано приезжаешь на арену, смотришь бои, считаешь время, сколько осталось до выхода».

Вот только злоупотреблять радушием дружелюбного парня с ранчо не стоит. Он миллионер, счастливый отец и образцовый внук. Но в первую очередь Ковбой – это легендарный боец! Когда в воскресенье клетка закроется и Макгрегор попрёт на Дональда с кулаками, Серроне забудет о былой почтительности.



В арсенале аутсайдера – хай-кики и грэпплинг, колоссальный опыт и мотивация. Каким бы сладким ни был чек за бой, для наследия точно не будет лишней победа над главной звездой смешанных единоборств.



Поражение же 19 января станет для Ковбоя третьим кряду – не на такой ли грустной ноте возрастные бойцы начинают встречу пенсии?

Макгрегор, берегись! Ты зря недооцениваешь Ковбоя — он уже побеждал великих чемпионов «Могу побить Ковбоя даже больным», — уверен Конор. За эти слова Серроне может закончить карьеру ирландца уже в эти выходные.

Бои Петтиса и Холм, возвращение россиян Олейника и Аскарова

Также на турнире выступит многоопытный россиянин Алексей Олейник, который попытается прервать серию из двух поражений в поединке против Мориса Грина.

Помимо этого фанаты смогут понаблюдать за женским противостоянием бывшей обладательницы пояса Холли Холм против Ракель Пеннингтон (ещё одна встреча девушек в восьмиугольнике Клаудия Гаделья – Алекса Грассо была отменена накануне из-за провала последней взвешивания). Откроет же основной кард битва экс-чемпиона Энтони Петтиса против завершившего победами последние пять боёв Диего Феррейры.



Не стоит пропускать и прелимы, в рамках которых проводящий второй бой под эгидой UFC Аскар Аскаров во встрече с Тимом Эллиоттом постарается сохранить статус непобеждённого и добыть первую победу в главном ММА-промоушене мира.